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Παναθηναϊκός AKTOR: Η χάρη που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε φίλαθλο

Φίλαθλος του «τριφυλλιού» ζήτησε μέσω social media ένα εισιτήριο διαρκείας και έναν μήνα αργότερα επέστρεψε για να ευχαριστήσει δημόσια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Παναθηναϊκός AKTOR: Η χάρη που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε φίλαθλο
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Ένα βίντεο στο TikTok ήταν αρκετό για να αλλάξει την εξέλιξη μιας επιθυμίας που είχε ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού. Η ιστορία ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο και, περίπου έναν μήνα αργότερα, είχε την κατάληξη που ο ίδιος ήθελε.

Ο φίλαθλος του «τριφυλλιού» είχε χρησιμοποιήσει το TikTok προκειμένου να εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να βρει έναν τρόπο ώστε να εξασφαλίσει εισιτήριο διαρκείας για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.

Η ανάρτησή του φαίνεται πως έφτασε τελικά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανταποκρίθηκε στο αίτημα και φρόντισε να γίνει πραγματικότητα η επιθυμία του φίλαθλου.

Έναν μήνα μετά το πρώτο βίντεο, ο ίδιος επέστρεψε στα social media, αυτή τη φορά για έναν διαφορετικό λόγο. Δεν είχε πλέον κάποιο αίτημα να διατυπώσει, αλλά ένα δημόσιο «ευχαριστώ» προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ανταπόκριση και τη βοήθειά του.

Η συγκεκριμένη ιστορία προκάλεσε συζήτηση, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης που μπορούν να έχουν τα social media. Ένα απλό βίντεο μπορεί να φτάσει στον κατάλληλο άνθρωπο και σε αυτή την περίπτωση, να οδηγήσει σε μία ιδιαίτερη στιγμή για έναν φίλαθλο του Παναθηναϊκού.

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