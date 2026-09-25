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EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός τις πιο εμφατικές νίκες – Στροφή στο Super Cup

Οι ελληνικές ομάδες της EuroLeague έκαναν εξαιρετική πρεμιέρα στη διοργάνωση, με την 1η αγωνιστική να ολοκληρώνεται απόψε – «Πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται ήδη για το Super Cup. 

EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός τις πιο εμφατικές νίκες – Στροφή στο Super Cup
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Ο… μισός Παναθηναϊκός AKTOR, νίκησε με 19 πόντους διαφορά την Παρί. Ο Ολυμπιακός με πλήρες ρόστερ, έκανε «περίπατο» στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια με +17. Οι ελληνικές ομάδες, μάλιστα, έμοιαζαν να «κατεβάζουν» ταχύτητα στο τέλος.

Το «τριφύλλι» είναι χαρακτηριστικό πως δεν είχε τους Σλούκα, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Φαλ, ενώ ο Ρογκαβόπουλος δεν αγωνίστηκε καθόλου καθώς προέρχεται από τραυματισμό.

Οι Πειραιώτες δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου κόντρα στην αδύναμη και με προβλήματα Μπασκόνια. Όμως κάθε εκτός έδρας νίκη, έχει ξεχωριστή σημασία στη διοργάνωση.

Η 1η αγωνιστική της EuroLeague βρίσκει τις ομάδες μας να έχουν κάνει τις πιο εμφατικές νίκες. Αν και απομένουν τρεις αναμετρήσεις για την ολοκλήρωση της πρεμιέρας, οι οποίες θα διεξαχθούν απόψε. Η Μπεσίκτας υποδέχεται τη Βαλένθια, η Φενέρμπαχτσε τη Βίρτους Μπολόνια και η Παρτίζαν την Αρμάνι Μιλάνο.

EUROLEAGUE – 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 84-86

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 78-77

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-83

Παναθηναϊκός AKTOR-Παρί (Γαλλία) 91-72

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ολυμπιακός 89-106

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-82

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 84-74

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

20:00 Μπεσίκτας – Βαλένθια Novasports Start

20:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια Novasports5

21:45 Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χωρίς καλά-καλά να έχουν ξεκουραστεί από τα παιχνίδια της Πέμπτης, οι αιώνιοι ήδη έχουν στρέψει την προσοχή τους στο Super Cup. Την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων εντός των συνόρων. Μόλις το Σάββατο 26/9, διεξάγονται στο Περιστέρι οι δύο ημιτελικοί. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός AKTOR με τον ΠΑΟΚ. Οι νικητές θα αγωνιστούν στον τελικό της Κυριακής (27/9).

SUPER CUP (τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ)

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου – Ημιτελικοί

16:45 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου – Τελικός

21:00 Νικητές Ημιτελικών

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