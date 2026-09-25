Ρεάλ Μαδρίτης: Προβληματισμός για τον Πέρεθ - «Τριγμοί» με Μουρίνιο

Νέα δεδομένα φαίνεται πως διαμορφώνονται στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης, με τη«Mundo Deportivo» να κάνει λόγο για έντονο προβληματισμό σε διοικητικό επίπεδο και να συνδέει την κατάσταση με το μέλλον του Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο 79χρονος πρόεδρος εξελέγη μόλις πριν από δυόμισι μήνες για ακόμη μία τετραετία, η οποία βάσει του προγραμματισμού ολοκληρώνεται το 2030. Παρ’ όλα αυτά, ήδη υπάρχουν συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσο θα παραμείνει μέχρι το τέλος της θητείας του στην προεδρία του συλλόγου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η εικόνα της ομάδας στο αγωνιστικό κομμάτι έχει εντείνει την ανησυχία. Η Ρεάλ έχει υποστεί δύο ήττες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της στη La Liga και πλέον απέχει έξι βαθμούς από την Μπαρτσελόνα, ενώ το μεγάλο Clasico των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για τον επόμενο μήνα.

Παράλληλα, γίνεται λόγος και για την πρώτη διαφωνία ανάμεσα στον Πέρεθ και τον Ζοζέ Μουρίνιο, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία της.

Το δημοσίευμα εστιάζει περισσότερο στην κατάσταση που επικρατεί γύρω από τον ίδιο τον πρόεδρο. Υποστηρίζει πως ο Πέρεθ παρουσιάζει σημάδια κόπωσης και πως ορισμένες πρόσφατες αποφάσεις του θεωρούνται ασυνήθιστες σε σχέση με την εικόνα που είχε διαμορφώσει τα προηγούμενα χρόνια, όταν η θέση του στην κορυφή της Ρεάλ θεωρούνταν ιδιαίτερα ισχυρή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, υπάρχουν ήδη φωνές που θεωρούν απαραίτητο να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης του επόμενου ανθρώπου που θα μπορούσε να αναλάβει την προεδρία. Ο υποψήφιος διάδοχος θα πρέπει φυσικά να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό της Ρεάλ, αλλά και να έχει την αποδοχή του ίδιου του Πέρεθ.

Σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμάται πως μια ενδεχόμενη μελλοντική εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή σκυτάλης. Σε αυτό το σενάριο επανέρχεται στο προσκήνιο και το όνομα του Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος αποτέλεσε τον σημαντικότερο αντίπαλο του Πέρεθ στις τελευταίες εκλογές.

Όλα αυτά, βέβαια, έχουν ως βασική προϋπόθεση ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν θα αποφασίσει να αποχωρήσει νωρίτερα και θα παραμείνει στην προεδρία μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας τετραετούς θητείας του.