· Παναθηναϊκός

Λεσόρ: «Σημαντικό να μαζεύουμε νίκες»

Τι είπε ο Γάλλος σέντερ για την εξαιρετική του εμφάνιση και τους συμπατριώτες συμπαίκτες του. 

Λεσόρ: «Σημαντικό να μαζεύουμε νίκες»
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Οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ στη Nova:

«Κρατάω τη νίκη της ομάδας. Σημαντικό να αρχίζεις με νίκη εντός έδρας. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάθε ματς».

Για τους Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο που ήταν δίπλα του: «Δεν είναι συμπαίκτες μου, είναι αδέρφια μου. Όταν συναντιέσαι στην Εθνική λες αν θα μπορούσαμε να παίξουμε μαζί, τώρα συμβαίνει και θα απολαύσουμε κάθε στιγμή. Το καλύτερο είναι να μαζεύουμε νίκες».

Για την αυτοπεποίθησή του: «Πάντα είχα αυτοπεποίθηση και με τον Αταμάν. Ένιωθα πολύ καλά και ευτυχισμένος όταν έπαιζα με τον Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν. Δεν μπορώ να είμαι σοβαρός με αυτούς εδώ… Καληνύχτα (σ.σ. είπε στα Ελληνικά, όταν τον πείραζαν οι δύο Γάλλοι συμπαίκτες του)».

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