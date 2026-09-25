Euroleague: Χαμός στην Χάποελ - Έκρηξη Ιτούδη στα αποδυτήρια | Συνάντηση με Γιανάι

Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται από πολύ νωρίς στη σεζόν αντιμέτωπη με έντονο προβληματισμό, μετά και τη νέα ήττα που γνώρισε, αυτή τη φορά στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Η ισραηλινή ομάδα ηττήθηκε με 86-84 από την Μπάγερν στη Σόφια, αποτέλεσμα που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της πρώτης αγωνιστικής στη διοργάνωση. Η συγκεκριμένη ήττα ήρθε λίγες ημέρες μετά τη βαριά ήττα από τη Μακάμπι στον τελικό του Σούπερ Καπ, με την κατάσταση στην ομάδα να μην είναι ιδανική από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Δημήτρης Ιτούδης ήταν ιδιαίτερα έντονος στα αποδυτήρια, εκφράζοντας στους παίκτες του τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα που παρουσίασαν. Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός είχε τετ-α-τετ με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Οφέρ Γιανάι, ο οποίος εμφανίστηκε εμφανώς προβληματισμένος.

Ο Ιτούδης, πάντως, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι στάθηκε στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, αλλά και στην αντίδραση της ομάδας του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

«Είναι προφανές ότι είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ξεκινήσαμε καλά και λειτουργήσαμε σωστά στην επίθεση, αλλά στη συνέχεια τους επιτρέψαμε να παίξουν στα σημεία που τους βολεύουν και να πετύχουν πολλούς πόντους.

Κάναμε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση και επιστρέψαμε στο παιχνίδι, οπότε κατανοούμε και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλά. Δεν υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα στους παίκτες και τα νέα αποκτήματα. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά και να αποκομίσουμε τα μέγιστα οφέλη από αυτό το παιχνίδι.

Όλες οι ομάδες σε αυτό το τουρνουά είναι εξαιρετικές και θα πρέπει να δείξουμε περισσότερο χαρακτήρα στο μέλλον».