Nations League: Ανησυχία στη Γερμανία για Μουσιάλα και Χάβερτς ενόψει Ελλάδας

Με δύο σημαντικά ερωτηματικά ολοκλήρωσε η Γερμανία την αναμέτρησή της με την Ολλανδία, καθώς τόσο ο Τζαμάλ Μουσιάλα όσο και ο Κάι Χάβερτς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού και η συμμετοχή τους στο παιχνίδι με την Ελλάδα βρίσκεται στον «αέρα».

Ο Μουσιάλα ένιωσε μυϊκές ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης στο Άμστερνταμ και τελικά έμεινε εκτός αρχικού σχήματος λίγο πριν από τη σέντρα. Για τον Χάβερτς τα νέα ήταν αντίστοιχα δυσάρεστα, καθώς ο διεθνής επιθετικός αποχώρησε μόλις στο 30ό λεπτό, έχοντας επίσης αισθανθεί μυϊκό πρόβλημα.

Αμφότεροι υποβλήθηκαν σε μαγνητική εξέταση, με τον Γιούργκεν Κλοπ να περιμένει πλέον τις απαραίτητες διαγνώσεις. Ο Γερμανός τεχνικός εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους για τα επόμενα παιχνίδια, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή τα προβλήματα να μην είναι σοβαρά.

«Και οι δύο θα υποβληθούν σε μαγνητικές εξετάσεις και μετά θα έχουμε τις διαγνώσεις. Πιθανότατα θα είναι εκτός για εμάς, αλλά ελπίζω να επιστρέψουν σύντομα στις ομάδες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλοπ.

Την ίδια στιγμή, οι Νικ Βόλτεμαντε και Γιόναταν Μπούρκαρντ αποτελούν δύο από τις επιλογές που μπορούν να ενισχύσουν την αποστολή της Γερμανίας στη συνέχεια.

Όλα αυτά ήρθαν μετά το 1-1 με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, στο πρώτο παιχνίδι του Κλοπ στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Η Γερμανία πήρε το προβάδισμα στο 32' με τον Φέλιξ Ενμέτσα, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 90'+2' με τον Κόντι Χάκπο.

Ο Κλοπ, πάντως, στάθηκε και στον χρόνο που χρειάζεται για να περάσει τη φιλοσοφία του στην ομάδα, επισημαίνοντας πως οι μόλις δύο ημέρες προπονήσεων δεν ήταν αρκετές.

«Ήταν ένα τρελό παιχνίδι και είχαμε μόνο δύο ημέρες προπόνησης. Χρειάζεσαι περισσότερες από δύο ημέρες για να αναπτύξεις έναν νέο τρόπο παιχνιδιού. Απλώς ξύσαμε την επιφάνεια, πρέπει να πάμε βαθύτερα», τόνισε, ενώ για το αποτέλεσμα σχολίασε: «Αισθάνομαι ότι χάσαμε δύο βαθμούς».

Η εξέλιξη με τους Μουσιάλα και Χάβερτς αφορά άμεσα και την Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει τη Γερμανία την Κυριακή (27/9, 21:45) στο Άουγκσμπουργκ. Πρόκειται για το δεύτερο από τα τέσσερα παιχνίδια της Ελλάδας στη συγκεκριμένη διακοπή των εθνικών ομάδων.