Η Shell φέρνει την Ducati και την Playmobil στα πρατήριά της

Marc Márquez και Francesco Bagnaia γίνονται συλλεκτικές φιγούρες Playmobil, αποκλειστικά διαθέσιμες μέσω του δικτύου πρατηρίων Shell στην Ελλάδα

Η Shell φέρνει την Ducati και την Playmobil στα πρατήριά της
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Η Shell στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Playmobil, παρουσιάζει μια μοναδική πρωτοβουλία για τους fans της Ducati και του MotoGP, δημιουργώντας για πρώτη φορά, συλλεκτικές φιγούρες των δύο διάσημων πρωταθλητών Marc Márquez και Francesco Bagnaia.

Οι δύο κορυφαίοι αναβάτες, που αγωνίστηκαν στην ομάδα Ducati MotoGP 2025, αποτυπώνονται σε φιγούρες Playmobil συνοδευόμενοι από τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες τους, ενώ τα συγκεκριμένα σετ είναι διαθέσιμα αποκλειστικά μέσω του δικτύου πρατηρίων Shell.

H πρωτοβουλία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ελληνική ομάδα της Shell, με αφορμή δύο σημαντικές επετείους: τα 100 χρόνια παρουσίας της Shell στην Ελλάδα και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ducati. Με αφετηρία την κοινή αυτή επέτειο καθώς και το πάθος των δυο brands για τους αγώνες μοτοσυκλέτας, η ενέργεια εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Shell για δημιουργία ξεχωριστών προνομίων και εμπειριών για τους πελάτες της και τα μέλη του Shell GO+,

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Η προτεινόμενη λιανική τιμή κάθε σετ, που περιλαμβάνει μία φιγούρα και μία μοτοσυκλέτα, είναι 14,90€. Ωστόσο, οι χρήστες του προγράμματος επιβράβευσης Shell GO+ μπορούν να αποκτήσουν τις συλλεκτικές φιγούρες με ιδιαίτερα προνομιακούς τρόπους:

· Σε τιμή προσφοράς 9,90€ με αγορά 25 λίτρων V-Power (VP98, VPD ή VPR) και χρήση του προγράμματος προνομίων Shell GO+.

· Με εξαργύρωση 3.000 πόντων Shell GO+.

Τα προϊόντα είναι ήδη διαθέσιμα στο δίκτυο πρατηρίων Shell.

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