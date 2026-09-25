Τομά Ερτέλ στο Onsports: «Γι’ αυτό επέλεξα την ΑΕΚ – Έχουμε πιθανότητες να κατακτήσουμε το BCL»

Ο Τομά Ερτέλ βρίσκεται μόλις λίγες ημέρες στην Αθήνα, έχει όμως ήδη προλάβει να πάρει μια πρώτη γεύση από τη νέα του ομάδα κι εξηγεί τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στην απόφαση να πει το «ναι» στην ΑΕΚ.

Ο Γάλλος γκαρντ, στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας φανέλα της «Ένωσης», μίλησε στο Onsports για τη θερμή υποδοχή που συνάντησε στην ομάδα, τις καθοριστικές συζητήσεις που είχε με τον Ντράγκαν Σάκοτα και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη πριν πάρει την τελική του απόφαση, αλλά και για τις φιλοδοξίες του ενόψει μιας σεζόν με υψηλές απαιτήσεις.

Ο Ερτέλ στάθηκε ιδιαίτερα στο Basketball Champions League, τονίζοντας πως η ΑΕΚ έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει τον τίτλο, ενώ αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική GBL που περιμένει φέτος την «Ένωση».

Παράλληλα, μίλησε για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τους οποίους γνωρίζει καλά ως αντίπαλος κι εξέφρασε την άποψή του για τις δύο ομάδες ενόψει της νέας EuroLeague.

Οι δηλώσεις του Τομά Ερτέλ στο Onsports

Για τις πρώτες του εντυπώσεις στην ΑΕΚ και την Αθήνα: «Γνωρίζω πολύ καλά την Αθήνα, την έχω επισκεφθεί πολλές φορές για να αντιμετωπίσω Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό. Είναι μια πολύ ωραία πόλη, ωραία χώρα γενικότερα. Είχα μια πολύ «ζεστή» υποδοχή από όλους στην ομάδα κι είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ».

Τι τον έκανε να πει το «ναι» στην ΑΕΚ: «Μιλήσαμε πολύ με τον προπονητή (σ.σ. Ντράγκαν Σάκοτα), όπως επίσης και με τον Λαρεντζάκη. Προσπάθησαν να με πείσουν να έρθω… Ο ατζέντης μου, επίσης, είναι Έλληνας. Όλα έπαιξαν τον ρόλο τους, ώστε τελικά να έρθω στην ΑΕΚ»

Για τις προσδοκίες του για τη νέα σεζόν: «Οι προσδοκίες μου είναι συνυφασμένες με την ομάδα, ήρθα για να βοηθήσω την ΑΕΚ να πετύχει τους στόχους της, παράλληλα να απολαύσω το μπάσκετ και θα δούμε πως θα πάει η χρονιά».

Για τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του BCL: «Είμαι μόνο δύο ημέρες εδώ και δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά, αλλά γνωρίζω πόσο ανταγωνιστική διοργάνωση είναι, πολλές ομάδες έχουν σπουδαία ρόστερ, όπως για παράδειγμα η Μπανταλόνα, την οποία γνωρίζω γιατί έμενα στην Ισπανία. Πιστεύω, πάντως, ότι έχουμε πιθανότητες, καθώς έχουμε αρκετό ταλέντο ως ομάδα και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να τα καταφέρουμε»

Για την GBL, η οποία αναμένεται να είναι η πιο ανταγωνιστική των (πολλών) τελευταίων ετών: «Το ξέρω κι ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που με έκαναν να πάρω την απόφαση να έρθω στην ΑΕΚ. Ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι γενικότερα καλό για το ελληνικό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ κι ο Άρης είναι σας ομάδες της Euroleague, έχουν πολύ δυνατά ρόστερ και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα παιχνίδια μας»

Για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στην εφετινή Euroleague: «Αμφότερες οι ομάδες έχουν πολύ δυνατά ρόστερ… Έχουν απίθανα μπάτζετ, συνεπώς μπορούν να υπογράψουν όποιον παίκτη θέλουν κι έτσι έχουν φτιάξει σπουδαίες ομάδες. Έχω φίλους και στις δύο ομάδες, συνεπώς δεν μπορώ να επιλέξω, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα είναι ανταγωνιστικές. Με τον Ολυμπιακό παίζουμε και στο Super Cup, οπότε θα δούμε…»