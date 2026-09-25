Super Cup: Νωρίτερα ο τελικός της Κυριακής

Σε νέα ώρα θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του Stoiximan Super Cup την Κυριακή (27/09).

Super Cup: Νωρίτερα ο τελικός της Κυριακής
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Τις επόμενες ημέρες οι Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν για τις εγχώριες διοργανώσεις, ήτοι το Stoiximan Super Cup.

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα το Σάββατο (26/09) και την Κυριακή (27/09) στο «κλειστό» του Περιστερίου και όχι στη Ρόδο, όπου αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί, λόγω προβλημάτων στο «νησί των Ιπποτών».

Το Σάββατο (26/09) στις 16:45 ο Ολυμπιακός θα παίξει κόντρα στην ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, ενώ στις 21:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, με τους δύο νικητές των ημιτελικών να κλείνουν θέση στον τελικό της Κυριακής (27/09).

Η τελευταία «μάχη» για το τρόπαιο του Stoiximan Super Cup θα διεξαχθεί σε νέα ώρα, αφού όπως έγινε γνωστό, το πρώτο τζάμπολ ορίστηκε στις 20:00, ήτοι μία ώρα νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

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