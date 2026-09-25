Γκάλης: «Εργάτης του μπάσκετ ο Σούλης Μαρκόπουλος»

Ο Νίκος Γκάλης έστειλε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου.

Γκάλης: «Εργάτης του μπάσκετ ο Σούλης Μαρκόπουλος»
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Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, έστειλε τα δικά του συλλυπητήριά για τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου. Στο προφίλ του στο "Facebook" ο Νίκος Γκάλης έγραψε για την απώλεια του πρώην προπονητή του Άρη, σε ηλικία 77 ετών.

«Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου κι εργάτη του basketball. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

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