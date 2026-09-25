adidas Adizero Adios Pro 5: Ένα παπούτσι που δεν ήρθε απλώς για βόλτα

Όταν ο στόχος είναι το επόμενο personal best, δεν ψάχνεις απλώς ένα καλό running παπούτσι, αλλά για κάθε πιθανό πλεονέκτημα. Και το νέο Adizero Adios Pro 5 έχει σχεδιαστεί ακριβώς γι' αυτό.

Η adidas πήρε την τεχνολογία του Adizero Adios Pro Evo 3, δηλαδή του παπουτσιού που συνδέθηκε με την ιστορική επίδοση κάτω των δύο ωρών στον Μαραθώνιο και την πέρασε στο επόμενο επίπεδο, δημιουργώντας ένα αγωνιστικό μοντέλο που έχει ως στόχο να σε βοηθήσει να μείνεις γρήγορος για περισσότερο.

Πάμε στις λεπτομέρειες

Το Adizero Adios Pro 5 ζυγίζει μόλις 177 γραμμάρια σε μέγεθος EU 42 2/3. Είναι δηλαδή 23 γραμμάρια ελαφρύτερο από το Adios Pro 4 και συνολικά 12% πιο ελαφρύ.

Σε έναν χαλαρό καφέ δεν θα καταλάβεις τη διαφορά, στα τελευταία χιλιόμετρα ενός αγώνα, όμως, κάθε γραμμάριο αρχίζει να έχει τη δική του άποψη.

Στην καρδιά του Adizero Adios Pro 5 βρίσκεται η τελευταία γενιά του LIGHTSTRIKE PRO, του πιο εξελιγμένου αφρού της adidas.

Η νέα κατασκευή επιτρέπει να υπάρχει περισσότερος αφρός ακριβώς κάτω από το πέλμα, ενώ σε συνδυασμό με την καινούργια τεχνολογία ENERGYRIM δημιουργείται μια πιο δυναμική αίσθηση σε κάθε βήμα.

Το αποτέλεσμα σύμφωνα με την adidas; 9% μεγαλύτερη επιστροφή ενέργειας.

Με απλά λόγια, το παπούτσι έχει σχεδιαστεί ώστε να μην αισθάνεσαι ότι κάθε χιλιόμετρο σου παίρνει κάτι, αντιθέτως, συνεχίζει να σου δίνει πίσω ενέργεια όταν τα πόδια αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι το long run δεν ήταν τελικά τόσο καλή ιδέα.

ENERGYRIM: η νέα τεχνολογία που αλλάζει το παιχνίδι

Για πρώτη φορά στη σειρά Adizero Adios Pro, η adidas αφήνει πίσω τα ENERGYRODS και περνά στην τεχνολογία ENERGYRIM.

Η νέα κατασκευή από ανθρακονήματα βρίσκεται περιμετρικά της ενδιάμεσης σόλας και επιτρέπει τη χρήση μεγαλύτερης ποσότητας LIGHTSTRIKE PRO ακριβώς κάτω από το πέλμα.

Ταυτόχρονα προσφέρει την ακαμψία που χρειάζεται ένα αγωνιστικό παπούτσι για να διατηρεί σταθερότητα και να σε βοηθά να μεταφέρεις την ενέργειά σου προς τα εμπρός.

Εκεί μπαίνει η νέα εξωτερική σόλα LIGHTTRAXION, σε συνδυασμό με Continental™ rubber, με την κατασκευή να έχει σχεδιαστεί με βάση δεδομένα από το πάτημα αθλητών, προσφέροντας πρόσφυση και κράτημα, ενώ παράλληλα διατηρεί χαμηλό βάρος και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα για τις μεγάλες αποστάσεις.

Αναστασία Μαρινάκου

Γιατί μπορεί να έχεις το καλύτερο carbon παπούτσι στον κόσμο, αλλά αν αρχίσει να γλιστράει όταν δεν πρέπει, έχουμε άλλα προβλήματα.

Το LIGHTLOCK 2.0 έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, με ζώνες αερισμού, εσωτερικές ζώνες στήριξης και ανανεωμένη κατασκευή στη φτέρνα. Στόχος είναι μία πιο ασφαλής και σταθερή εφαρμογή, χωρίς να προστίθεται περιττό βάρος.

Με άλλα λόγια, η adidas προσπάθησε να λύσει το αιώνιο running δίλημμα: πώς παίρνεις περισσότερη στήριξη χωρίς να κουβαλάς μαζί σου ένα τούβλο;

Δεν σχεδιάστηκε σε ένα γραφείο

Το Adizero Adios Pro 5 είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ανάπτυξης που περιλάμβανε περισσότερους από 25 αθλητές σε Κένυα, Αιθιοπία και ΗΠΑ, μαζί με δοκιμές μεγάλης διάρκειας, εσωτερικές αξιολογήσεις και ανεξάρτητη βιομηχανική έρευνα.

Ανάμεσά τους ήταν και ο Sabastian Sawe, ο οποίος συμμετείχε στη διαδικασία ανάπτυξης και έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις σημαντικότερες πρόσφατες επιδόσεις της adidas στο αγωνιστικό running.

Η ίδια διαδικασία έφτασε και στην Ελλάδα, όπου το Adizero Adios Pro 5 δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες προπόνησης από τους adidas athletes Αναστασία Μαρινάκου, Παναγιώτη Πετρουλάκη και Νίκο Σταμούλη.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Νίκο Σταμούλης, Αναστασία Μαρινάκου, Παναγιώτης Πετρουλάκης

Από το 2023, η σειρά Adizero έχει συνδεθεί με πέντε παγκόσμια ρεκόρ, περισσότερες από 30 σημαντικές νίκες σε αγώνες δρόμου, οκτώ νίκες σε World Marathon Majors, εννέα εθνικά ρεκόρ, επτά ρεκόρ διαδρομής και ένα Ολυμπιακό ρεκόρ.

Το personal best είναι προσωπική υπόθεση

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι τα ρεκόρ των επαγγελματιών, αλλά στις δικές σου επιδόσεις.

Γιατί ο Sawe μπορεί να κυνηγάει παγκόσμια ρεκόρ, ενώ εσύ μπορεί να κυνηγάς να κατεβάσεις πέντε λεπτά τον χρόνο σου στα 10K, ένας άλλος να θέλει να σπάσει τις τέσσερις ώρες στον Μαραθώνιο ή απλώς να θέλει να τερματίσει τον πρώτο του.

Το personal best δεν έχει ίδιο αριθμό για όλους, περισσότερο όμως μια κοινή λογική: να δεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις.

Και το Adizero Adios Pro 5 είναι φτιαγμένο για εκείνη ακριβώς τη στιγμή που σταματάς να κοιτάς το ρολόι για να δεις πόσο έτρεξες και αρχίζεις να το κοιτάς για να δεις πόσο γρήγορα μπορείς να τρέξεις.

Το νέο adidas Adizero Adios Pro 5 είναι διαθέσιμο παγκοσμίως από τις 22 Σεπτεμβρίου μέσω του adidas.gr, της εφαρμογής adidas και επιλεγμένων συνεργατών λιανικής.