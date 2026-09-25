Σούλης Μαρκόπουλος: Ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες στη μνήμη του

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου με ενός λεπτού σιγή πριν από το τζάμπολ όλων των αναμετρήσεων από την Παρασκευή (25/09) έως και την Κυριακή (27/09).

Σούλης Μαρκόπουλος: Ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες στη μνήμη του
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Με έναν συμβολικό τρόπο θα τιμήσει η ΕΟΚ τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή (25/09), σε ηλικία 77 ετών.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αποφάσισε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλες τις αναμετρήσεις των διοργανώσεών της από σήμερα έως και την Κυριακή (27/09), ως φόρος τιμής στον έμπειρο Έλληνα τεχνικό.

Η απόφαση αφορά τόσο τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ ανδρών όσο και εκείνους των γυναικών. Συγκεκριμένα, πριν από το τζάμπολ κάθε αναμέτρησης θα τηρείται ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική Ομοσπονδία θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στον προπονητή που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και συνέδεσε το όνομά του με το άθλημα για πολλές δεκαετίες.

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