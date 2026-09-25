Ελλάδα: Η ηγετική ομιλία Παυλίδη πριν τη Σερβία και τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη στο φινάλε

Μία διαφορετική ματιά στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα η «γαλανόλευκη», μέσα από την παρακάμερα της αναμέτρησης στο Βελιγράδι.

Ξεχωριστή θέση στα στιγμιότυπα έχει η ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη στα αποδυτήρια. Ο επιθετικός της Μπενφίκα απευθύνθηκε στους συμπαίκτες του, τονίζοντας πως το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί και πως η νέα εποχή της Εθνικής απαιτεί διαφορετικά στοιχεία.

«Το ταλέντο δεν φτάνει, θέλει πάθος, συγκέντρωση, προσωπικότητα», ήταν το μήνυμα του Παυλίδη προς τους διεθνείς, με τον ίδιο να έχει εξελιχθεί πλέον σε μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της ομάδας.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση βρίσκεται σε απόλυτη σύνδεση και με όσα δήλωσε ο Έλληνας επιθετικός μετά τη νίκη με 2-1. Τότε είχε ζητήσει να σταματήσει η συζήτηση που επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ταλέντο της συγκεκριμένης γενιάς, δίνοντας έμφαση στη συλλογικότητα, την άμυνα και την προσωπικότητα που απαιτούν οι μεγάλες αναμετρήσεις.

Η παρακάμερα καταγράφει ακόμη ένα ιδιαίτερο τετ α τετ ανάμεσα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, καθώς και στιγμές από την ένταση της αναμέτρησης μέσα από διαφορετική οπτική.

Όσο για το φινάλε, αυτό ήταν αφιερωμένο στους πανηγυρισμούς της Εθνικής. Το γκολ του Τάσου Δουβίκα στο 95' ολοκλήρωσε την ανατροπή, αφού η Ελλάδα είχε βρεθεί πίσω στο σκορ από το 1-0 του τέταρτου λεπτού. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο πανηγύρισαν μαζί, με τις αγκαλιές να συνεχίζονται τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια.

Εκεί, μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι διεθνείς άκουγαν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή.

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