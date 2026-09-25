Άμα πατήσει γκάζι…

«Κάθε αρχή και δύσκολη» λέει η παροιμία, κάτι που σε καμία των περιπτώσεων δεν ίσχυσε στη φετινή πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεπέρασαν με σχετική άνεση το εμπόδιο της υποδεέστερης Μπασκόνια και με πλουραλισμό στο σκοράρισμα και 106 πόντους στην επίθεση, ξεκίνησαν με θετικότατο πρόσημο τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις από την Ισπανία.

Η δοκιμασία στη Χώρα των Βάσκων έκρυβε αρκετές… παγίδες και, παρότι οι Πρωταθλητές Ευρώπης βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ με 14-6, χάρη στο εξαιρετικό ξεκίνημα της Μπασκόνια, έβγαλαν αντίδραση, μάτσαραν την ενέργεια και τον ρυθμό των γηπεδούχων, έσφιξαν την άμυνά τους και ουσιαστικά… χάθηκαν στη στρατόσφαιρα.

Δεδομένη, φυσικά, ήταν και η διαφορά ποιότητας. Οι Βάσκοι δεν είχαν τρόπο να σταματήσουν ή έστω να περιορίσουν σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στον αγκώνα και έδειξε πρόσωπο… MVP στη Βιτόρια, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους σε μόλις 19 λεπτά συμμετοχής.

Κοντά του, φυσικά, και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο ομογενής γκαρντ βρέθηκε σε εξαιρετική ημέρα εκτελεστικά, με 25 πόντους και 8/11 εντός πεδιάς, παίρνοντας ουσιαστικά από το… χέρι την ομάδα του στο πολύ καλό διάστημα των Βάσκων στο πρώτο μέρος.

Masterclass δημιουργίας παρέδωσε ο Ζαν Μοντέρο, με τον Δομινικανό γκαρντ να κάνει πράγματα και θαύματα στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πειραιωτών. Σε μόλις 20 λεπτά παρουσίας στο παρκέ, συνέβαλε με 15 πόντους και 5 ασίστ, ενώ «κατέβασε» και 5 ριμπάουντ. Γενικότερα, ο 23χρονος έδειξε πως έχει προσαρμοστεί πλήρως στα «θέλω» του Γιώργου Μπαρτζώκα και, εκμεταλλευόμενος την αφέλεια της Μπασκόνια, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο με συνταγή… Βαλένθια, βρίσκοντας έτσι εύκολους πόντους και δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στην ισπανική άμυνα.

Το rotation, όπως ήταν λογικό, άνοιξε, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του και να παίρνει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής προκειμένου να βρει ρυθμό ενόψει και του Super Cup στο Περιστέρι που ακολουθεί.

Εννοείται πως ο Ολυμπιακός ακόμα «ψάχνεται». Όπως, άλλωστε, συμβαίνει με όλες τις ομάδες σε τόσο πρώιμο στάδιο της σεζόν. Το αμυντικό κομμάτι χρήζει βελτίωσης, όπως επίσης όπως επίσης και τα χαμένα ριμπάουντ. Δεκαεπτά μέτρησε το κοντέρ στην Ισπανία, κάτι που σε έναν βαθμό δικαιολογείται και από τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του Σέρβου ψηλού.

Συμπέρασμα; Η ποιότητα είναι εκεί. Το βάθος και το επιθετικό ταλέντο είναι αστείρευτα και, παρά το γεγονός ότι αρκετοί παίκτες ακόμα προσαρμόζονται και το σύνολο αναζητά τη χημεία του, τα πρώτα δείγματα είναι άκρως ενθαρρυντικά. Όσο περνούν οι αγώνες και οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκουν καλύτερα ο ένας τον άλλον στο παρκέ και η εικόνα της ομάδας θα γίνεται ολοένα και καλύτερη.

Για τους «ερυθρόλευκους» ακολουθεί πρόγραμμα… φωτιά, με την προσοχή να στρέφεται αμέσως στο Περιστέρι για το εγχώριο Super Cup, πριν ακολουθήσει η πρώτη απαιτητική «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, σε Κάουνας και Μπολόνια.

Άρα, χρόνος για… χαλάρωση δεν υπάρχει. Και ίσως αυτό να είναι το καλύτερο δυνατό τεστ για μια ομάδα που μόλις ξεκίνησε να πατάει το γκάζι.