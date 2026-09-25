Ιταλική αποθέωση για Ντε Φράι: Πρώτος και ηγέτης!

Ο Στέφαν Ντε Φράι στα 34 του χρόνια, πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο έμπειρος στόπερ έχει αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο για σειρά ετών, κυρίως με τα χρώματα της Ίντερ. Όντας βασικό μέλος της Εθνικής Ολλανδίας επί σειρά ετών.

Ήταν στην προεπιλογή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του περασμένου καλοκαιριού, χωρίς να βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής. Η παρουσία του στον Παναθηναϊκό, όμως, έκανε τους Ιταλούς να ζητούν από τον Τσάβι να τον επαναφέρει στους «οράνιε»!

Ο Ντε Φράι που ως τώρα ήταν βασικός στα 12 από τα 13 ματς του Παναθηναϊκού, ανάγκασε το «Tuttomercatoweb», να ασχοληθεί μαζί του. Με αναφορά στα όσα κάνει στον Παναθηναϊκό και την εξαιρετική του παρουσία στο «τριφύλλι». Το συμπέρασμα του συντάκτη, μάλιστα, είναι πως ο Τσάβι οφείλει να τον σκεφτεί για τις επόμενες κλήσεις της Εθνικής Ολλανδίας!

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Μα ποια σύνταξη; Ο Ντε Φράι θέλει να κάνει μεγάλα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι πρώτος και ηγέτης!

Μετά από 12 χρόνια στην Ιταλία, ο Στέφαν ντε Φράι επέλεξε την Ελλάδα για να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και παρότι για πολλούς μπορεί να μοιάζει με ένα βήμα προς τη σύνταξη, το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού παραμένει ιδιαίτερα ενδιαφέρον: μια ομάδα που βρίσκεται σε μεγάλη άνοδο μετά από δύσκολα χρόνια και είναι έτοιμη να διεκδικήσει έναν τίτλο που λείπει από το 2010.

Παράλληλα, ο Ολλανδός ανέλαβε από την πρώτη στιγμή την ευθύνη να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η ποιότητα και η εμπειρία του δεν περνούν απαρατήρητες, καθώς αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες όχι μόνο της ομάδας, αλλά ολόκληρου του πρωταθλήματος.

Είναι ήδη ο ηγέτης της ομάδας

Η σεζόν του ξεκίνησε νωρίς, λόγω των προκριματικών του Conference League, όπου έκανε το ντεμπούτο του ήδη στις 23 Ιουλίου.

Οδήγησε την ομάδα στην πρόκριση στη League Phase, αλλά και στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος, όπου ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο μετά από πέντε αγωνιστικές, έχοντας δεχθεί μόλις δύο γκολ.

Από τα 13 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, στα 12 ξεκίνησε ως βασικός. Οι εμφανίσεις του Ντε Φράι είναι σταθερά πολύ καλές, ενώ αναφορικά με τις επεμβάσεις/αναχαιτίσεις, βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Ο Ολλανδός αμυντικός αποδεικνύει ότι μπορεί ακόμη να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο. Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ολλανδίας, Τσάβι, δεν τον κάλεσε για το συγκεκριμένο παράθυρο των εθνικών ομάδων, όμως αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, θα μπορούσε να αναθεωρήσει την απόφασή του.

Πώς έχει ξεκινήσει ο Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό

Συμμετοχές: 13

Λεπτά: 1.174

Γκολ: 0

Ασίστ: 1