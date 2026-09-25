Η οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για το Super Cup - Εκτός ο Τζόσεφ

Στο εγχώριο Super Cup στρέφει την προσοχή του ο Ολυμπιακός μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του στη EuroLeague, με τους Πρωταθλητές Ελλάδας να αντιμετωπίζουν στον πρώτο χρονικά ημιτελικό την ΑΕΚ.

Περίπου μία ημέρα πριν τον αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στην αρχική οκτάδα των ξένων, από την οποία θα χρειαστεί να «κόψει» δύο παίκτες πριν από τη μάχη με την «Ένωση».

Σύμφωνα με τον ΕΣΑΚΕ, η οκτάδα απαρτίζεται από τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ζαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Εμπάι Εντιάι, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Εκτός έμεινε ο Κόρι Τζόσεφ, ενώ στην οκτάδα συμπεριλήφθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, κάτι που σημαίνει πως αρχίζει να μετράει η ποινή των επτά αγωνιστικών που του έχει επιβληθεί για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Οι Πειραιώτες διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής έως το Σάββατο στις 12:00, ενώ η τελική εξάδα που θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ θα δηλωθεί επίσημα στις 13:45, τρεις ώρες πριν το τζάμπολ.