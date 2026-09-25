Η οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για το Super Cup - Εκτός ο Τζόσεφ
Γνωστή έγινε η οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού ενόψει του Super Cup στο Περιστέρι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αφήνει εκτός τον Κόρι Τζόσεφ και τον Έλληνα τεχνικό να καλείται να «κόψει» ακόμα δύο παίκτες.
Στο εγχώριο Super Cup στρέφει την προσοχή του ο Ολυμπιακός μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του στη EuroLeague, με τους Πρωταθλητές Ελλάδας να αντιμετωπίζουν στον πρώτο χρονικά ημιτελικό την ΑΕΚ.
Περίπου μία ημέρα πριν τον αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στην αρχική οκτάδα των ξένων, από την οποία θα χρειαστεί να «κόψει» δύο παίκτες πριν από τη μάχη με την «Ένωση».
Σύμφωνα με τον ΕΣΑΚΕ, η οκτάδα απαρτίζεται από τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ζαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Εμπάι Εντιάι, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Εκτός έμεινε ο Κόρι Τζόσεφ, ενώ στην οκτάδα συμπεριλήφθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, κάτι που σημαίνει πως αρχίζει να μετράει η ποινή των επτά αγωνιστικών που του έχει επιβληθεί για τις εγχώριες διοργανώσεις.
Οι Πειραιώτες διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής έως το Σάββατο στις 12:00, ενώ η τελική εξάδα που θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ θα δηλωθεί επίσημα στις 13:45, τρεις ώρες πριν το τζάμπολ.