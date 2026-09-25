· Ολυμπιακός

Η οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για το Super Cup - Εκτός ο Τζόσεφ

Γνωστή έγινε η οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού ενόψει του Super Cup στο Περιστέρι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αφήνει εκτός τον Κόρι Τζόσεφ και τον Έλληνα τεχνικό να καλείται να «κόψει» ακόμα δύο παίκτες.

Γιάννης Χονδρός

Η οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για το Super Cup - Εκτός ο Τζόσεφ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο εγχώριο Super Cup στρέφει την προσοχή του ο Ολυμπιακός μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του στη EuroLeague, με τους Πρωταθλητές Ελλάδας να αντιμετωπίζουν στον πρώτο χρονικά ημιτελικό την ΑΕΚ.

Περίπου μία ημέρα πριν τον αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στην αρχική οκτάδα των ξένων, από την οποία θα χρειαστεί να «κόψει» δύο παίκτες πριν από τη μάχη με την «Ένωση».

Σύμφωνα με τον ΕΣΑΚΕ, η οκτάδα απαρτίζεται από τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ζαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Εμπάι Εντιάι, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

olympiacos-super cup

Εκτός έμεινε ο Κόρι Τζόσεφ, ενώ στην οκτάδα συμπεριλήφθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, κάτι που σημαίνει πως αρχίζει να μετράει η ποινή των επτά αγωνιστικών που του έχει επιβληθεί για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Οι Πειραιώτες διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής έως το Σάββατο στις 12:00, ενώ η τελική εξάδα που θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ θα δηλωθεί επίσημα στις 13:45, τρεις ώρες πριν το τζάμπολ.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
18:29 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό

18:22 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρεμιέρα… Behind the Scenes (Video)

18:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Αναχώρησε για Super Cup η αποστολή του «Δικεφάλου»

17:50 ΣΠΟΡ

Τένις: Αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο Singapore Open

17:40 AUTO MOTO

Σάρωσε στο Μπακού και πήρε την pole position ο Ράσελ

17:22 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η 8άδα ξένων ενόψει Super Cup – Γιατί συμπεριλήφθηκε ο Ναν

17:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για το Super Cup - Εκτός ο Τζόσεφ

17:12 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα από τη νίκη στη Βιτόρια

17:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Βόμβα»: Ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις η Μάντσεστερ Σίτι - Άμεσος κίνδυνος υποβιβασμού!

16:40 SUPER LEAGUE

Ιταλική αποθέωση για Ντε Φράι: Πρώτος και ηγέτης!

16:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απρόοπτο στην Ολλανδία: Χάνει το παιχνίδι με την Ελλάδα ο Μπρόμπεϊ, στη θέση του ο Ζίρκζι

15:59 GREEK BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Ο Ευθύμης Ρεντζιάς ο πρώτος CEO στην ιστορία της Λίγκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας