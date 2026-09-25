Σάρωσε στο Μπακού και πήρε την pole position ο Ράσελ

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν καταπληκτικός στο Μπακού και χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα κατέκτησε την pole position στο Αζερμπαϊτζάν.

Σάρωσε στο Μπακού και πήρε την pole position ο Ράσελ
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Με μια επιβλητική εμφάνιση στην πίστα του Μπακού, ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την pole position για το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, αφήνοντας πίσω του τους Σαρλ Λεκλέρ και Όσκαρ Πιάστρι, σε μια επεισοδιακή διαδικασία κατατακτήριων δοκιμών.

Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes ήταν ασταμάτητος από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Στο Q3 σημείωσε τον ταχύτερο γύρο με 1:42.526, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση της εκκίνησης. Δίπλα του στην πρώτη σειρά θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari), ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Όσκαρ Πιάστρι (McLaren), ο οποίος στα τελευταία δευτερόλεπτα προσπέρασε τον εντυπωσιακό Ισάκ Χάντζαρ. Ο Γάλλος περιορίστηκε στην τέταρτη θέση, αφήνοντας υποσχέσεις για τον κύριο αγώνα.

Ακολούθησαν οι Λάντο Νόρις (5ος) και Λιούις Χάμιλτον (6ος), με τους Πιερ Γκασλί, Μαξ Φερστάπεν, Κάρλος Σάινθ και Φράνκο Κολαπίντο να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Ο αγώνας στο Μπακού είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (26/9), στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

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