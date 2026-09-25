Τένις: Αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο Singapore Open

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε από την Τάλια Γκίμπσον 2-1 σετ, καθώς έμεινε από δυνάμεις στην τελική ευθεία του αγώνα. 

Τένις: Αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο Singapore Open
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Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά του Singapore Open. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «λύγισε» με 2-1 σετ, από την Τάλια Γκίμπσον, η οποία κατάγεται από την Αυστραλία.

Η Σάκκαρη φάνηκε να χάνει ενέργεια στο τρίτο και κρίσιμο σετ του αγώνα κι έτσι γνώρισε την ήττα. Η αντίπαλός της Νο.63 στον κόσμο, πήρε το πρώτο σετ με άνεση (6-1). Αλλά η Ελληνίδα βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει και να ισοφαρίσει (6-4).

Στο τρίτο σετ, η τενίστριά μας δεν είχε την ίδια ενέργεια και φάνηκε να… ξεμένει από δυνάμεις. Έτσι με 6-2 η Γκιμπσον πήρε το σετ και το παιχνίδι.

Στα ημιτελικά, η Λάιλα Φερνάντες (No.31) θα αντιμετωπίσει την Μάγια Τσουαλίνσκα (Νο.25) και η Τατιάνα Προζόροβα (Νο.180) την Τάλια Γκίμπσον (Νο.63)

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