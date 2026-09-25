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ΠΑΟΚ: Αναχώρησε για Super Cup η αποστολή του «Δικεφάλου»

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε με προορισμό την Αθήνα, με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι να ανοίγει τον κύκλο των επίσημων υποχρεώσεών της στο Super Cup του Περιστερίου.

ΠΑΟΚ: Αναχώρησε για Super Cup η αποστολή του «Δικεφάλου»
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Έτοιμος για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του είναι ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να αναχωρεί το μεσημέρι της Παρασκευής (25/09) με προορισμό την Αθήνα και το Super Cup στο κλειστό του Περιστερίου (26-27/09).

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό της διοργάνωσης τον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον Ιταλό τεχνικό να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή του και τους 15 επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές του ρόστερ.

Ωστόσο, δύσκολα θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν οι Μπριν Ταϊρί, Ραϊκουάν Γκρέι, που αμφότεροι προέρχονται από τραυματισμούς.

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