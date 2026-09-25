Παναθηναϊκός AKTOR: Η 8άδα ξένων ενόψει Super Cup – Γιατί συμπεριλήφθηκε ο Ναν

Οι εγχώριες διοργανώσεις αρχίζουν, με το Super Cup. Ο Παναθηναϊκός AKTOR δήλωσε την 8άδα των ξένων, απ’ την οποία θα προκύψει η εξάδα που θα χρησιμοποιεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε κάθε αναμέτρηση εντός των συνόρων.

Αυτή αποτελείται από τους: Τζέριαν Γκραντ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο Κέντρικ Ναν συμπεριλήφθηκε στην 8άδα, παρότι είναι τραυματίας. Ο λόγος είναι πως πρέπει να εκτίσει την ποινή που του έχει επιβληθεί από την περασμένη σεζόν, ενώ είναι ακόμη σε διαδικασία αποθεραπείας για την επιστροφή του.

Οι επίσης τραυματίες, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ, έμειναν εκτός. Κατά συνέπεια ο κόουτς των «πράσινων» μέχρι να υπάρξουν επιστροφές τραυματιών, θα έχει επτά ξένους στη διάθεσή του και θα πρέπει να «κόβει» έναν σε κάθε ματς.