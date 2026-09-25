· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Η 8άδα ξένων ενόψει Super Cup – Γιατί συμπεριλήφθηκε ο Ναν

Οι ξένοι που δήλωσε το «τριφύλλι» ενόψει του Super Cup και της έναρξης της GBL. 

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR: Η 8άδα ξένων ενόψει Super Cup – Γιατί συμπεριλήφθηκε ο Ναν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι εγχώριες διοργανώσεις αρχίζουν, με το Super Cup. Ο Παναθηναϊκός AKTOR δήλωσε την 8άδα των ξένων, απ’ την οποία θα προκύψει η εξάδα που θα χρησιμοποιεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε κάθε αναμέτρηση εντός των συνόρων.

Αυτή αποτελείται από τους: Τζέριαν Γκραντ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο Κέντρικ Ναν συμπεριλήφθηκε στην 8άδα, παρότι είναι τραυματίας. Ο λόγος είναι πως πρέπει να εκτίσει την ποινή που του έχει επιβληθεί από την περασμένη σεζόν, ενώ είναι ακόμη σε διαδικασία αποθεραπείας για την επιστροφή του.

Οι επίσης τραυματίες, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ, έμειναν εκτός. Κατά συνέπεια ο κόουτς των «πράσινων» μέχρι να υπάρξουν επιστροφές τραυματιών, θα έχει επτά ξένους στη διάθεσή του και θα πρέπει να «κόβει» έναν σε κάθε ματς.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:29 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό

18:22 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρεμιέρα… Behind the Scenes (Video)

18:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Αναχώρησε για Super Cup η αποστολή του «Δικεφάλου»

17:50 ΣΠΟΡ

Τένις: Αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο Singapore Open

17:40 AUTO MOTO

Σάρωσε στο Μπακού και πήρε την pole position ο Ράσελ

17:22 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η 8άδα ξένων ενόψει Super Cup – Γιατί συμπεριλήφθηκε ο Ναν

17:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για το Super Cup - Εκτός ο Τζόσεφ

17:12 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα από τη νίκη στη Βιτόρια

17:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Βόμβα»: Ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις η Μάντσεστερ Σίτι - Άμεσος κίνδυνος υποβιβασμού!

16:40 SUPER LEAGUE

Ιταλική αποθέωση για Ντε Φράι: Πρώτος και ηγέτης!

16:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απρόοπτο στην Ολλανδία: Χάνει το παιχνίδι με την Ελλάδα ο Μπρόμπεϊ, στη θέση του ο Ζίρκζι

15:59 GREEK BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Ο Ευθύμης Ρεντζιάς ο πρώτος CEO στην ιστορία της Λίγκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας