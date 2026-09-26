Γιοβάνοβιτς: «Δεν έχω σκοπό να κάνω μεγαλύτερο ροτέισον, δεν πρέπει να επαναληφθούν κάποια λάθη»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Γερμανία τόνισε πως η Εθνική θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις της, έχοντας ως στόχο να βάλει δύσκολα τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ολλανδία. Παράλληλα, στάθηκε στην παρουσία του Γιούργκεν Κλοπ, επισημαίνοντας πως η έλευσή του αυξάνει ακόμη περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας για την Εθνική.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε και στην εικόνα της ομάδας στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Σερβία, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα θα πρέπει να περιορίσει τα λάθη που έκανε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Όσον αφορά την ενδεκάδα και το ενδεχόμενο αλλαγών, ο Σέρβος προπονητής ξεκαθάρισε πως δεν θα πρέπει να αναμένεται μεγάλο ροτέισον.

Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

Για το τι πρέπει να βελτιώσει η Εθνική:

«Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Κάποιες φορές ο αντίπαλος τα εκμεταλλεύεται, κάποιες όχι. Όταν είναι υψηλού επιπέδου, έχει περισσότερες πιθανότητες να τα εκμεταλλευτεί. Το παιχνίδι μας στη Σερβία είχε πολλά θετικά, αλλά πρέπει να διορθώσουμε πράγματα.

Η ποιότητα της Γερμανίας και της Ολλανδίας είναι διαφορετική και δεν πρέπει να επαναληφθούν κάποια λάθη που κάναμε στο Βελιγράδι. Οι λίγες προπονήσεις δεν δίνουν τη δυνατότητα, αλλά είμαστε αρκετό καιρό μαζί, ώστε οι παίκτες αντιλαμβάνονται πράγματα για την ανασταλτική λειτουργία, τις αποστάσεις των γραμμών, το κόντρα πρέσινγκ. Λίγο παραπάνω προσοχή χρειάζεται».

Για τις απουσίες (Μουσιάλα, Χάβερτζ) του Κλοπ και αν αυτές θα τον κάνουν να αλλάξει κάτι:

«Δε νομίζω να έχει μεγάλο πονοκέφαλο ο Κλοπ. Είναι όλοι οι παίκτες εξαιρετικοί. Δεν έχουν να κάνουν οι απουσίες τους με τον τρόπο σκέψη μας».

Θεωρείτε ότι μπορεί η Εθνική να εκμεταλλευτεί το άγχος του αντιπάλου που κάνει νέο ξεκίνημα;

«Οχι, δεν έχουν άγχος οι Γερμανοί. Είναι παίκτες τοπ επιπέδου αρκετά χρόνια. Πάντα η Γερμανία έχει υψηλούς στόχους σε όλες τις διοργανώσεις. Ζουν με αυτό. Με το στυλ του Κλοπ η Γερμανία θα παίξει πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, πιο έντονο, άρα θα φέρει κάτι διαφορετικό στον χρόνο που έχει μπροστά του.

Αποκτά πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στον τρόπο παιχνιδιού σε σχέση με τον τρόπο που έπαιζε τα τελευταία χρόνια. Θα έχει περισσότερη ένταση, πιο κάθετο ποδόσφιρο και θα έχει προπονητικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος σκέψης και πώς θα μεταφερθεί στον αγωνιστικό χώρο. Σε μια εποχή που δεν υπάρχουν περιθώρια προπονήσεων, θα παίξει ρόλο περισσότερο η αντίληψη και η ιδέα του κάθε προπονητή».

Αν ενστερνίζεται την άποψη πως η Ελλάδα δεν παράγει παίκτες στον άξονα και πώς πρέπει να δουλέψει:

«Καλή ερώτηση. Γενικά στο ποδόσφαιρο μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να βγουν γενιές παικτών που έχουν ταλέντο. Πρόσφατα ο ΠΑΟΚ, τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός έβγαλαν πολλά ταλέντα. Ολες οι μεγάλες ομάδες προσπαθούν και έχουν οργανωμένες ακαδημίες. Δεν ξέρω κατά ποσό αυτό είναι εφικτό και σε ομάδες της Περιφέρειας που δεν έχουν εκπρόσωπο στη μεγάλη κατηγορία.

Με τα νέα πρότζεκτ, τη χρησιμοποίηση νεαρών στο Κύπελλο ίσως έρθουν αποτελέσματα στο μέλλον. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος και επιμοννή σαν χώρα για να έχουμε πιο έντονη παρουσία Ελλήνων. Εχουμε καλή πρώτη κατηγορία με τέσσερις πολύ ισχυρές ομάδες. Είμαστε σε καλό δρόμο».

Αν αναμένεται φρεσκάρισμα λόγω των διαδοχικών αγώνων:

«Η διοργάνωση αυτή είναι νέα για όλους. Συμμετέχουμε για πρώτη φορά και είναι σημαντικά τα αποτελέσματα στην πρώτη κατηγορία. Πάντα αυτά τα δύο χρόνια και στα φιλικά χρησιμοποιούσα δύο ενδεκάδες. Ποτέ στόχος στα φιλικά δεν ήταν για μένα το αποτέλεσμα, αλλά ο βαθμός ετοιμότητας. Στα επίσημα το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. Αλλαγές θα γίνουν μόνο αν υπάρξουν θέματα κόπωσης ή τραυματισμού.

Αν ρωτάτε για μεγαλύτερο ροτέισον, όχι δεν έχω σκοπό να κάνω. Θέλουμε σε κάθε ματς να είμαστε όσο πιο δυνατοί γίνεται. Είναι η πρώτη φορά που μετέχουμε σ' αυτό το τουρνουά. Τα αποτελέσματα θα μας φανούν χρήσιμα και για τα προκριματικά του χρόνου».

Αν εκτιμάει ότι αυτή η φουρνιά μπορεί να χτυπήσει κάποια από τις δύο πρώτες θέσεις:

«Δεν είμαστε εμείς και η Σερβία και από την άλλη η Γερμανία με την Ολλανδία. Τι λόγος υπήρχε να πάμε σε αυτό το τοπ επίπεδο αν δεν παλεύαμε τις πιθανότητές μας για ένα αποτέλεσμα σε αυτά τα παιχνίδια. Η λογική μας και των παικτών, είναι αυτή. Κι ο Τζόλης ήταν ξεκάθαρος σε αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι παίζουμε με τους καλύτερους και θα κάνουμε το καλύτερο για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Αν προβληματίζεται για τη μεσαία γραμμή λόγω των μειωμένων λύσεων και των πολλών αγώνων:

«Υπάρχουν αρκετές θέσεις, όχι μόνο αυτή. Οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες σε αυτά τα παιχνίδια από εκείνα του Μαρτίου ή του Ιουνίου. Πιο απαιτητικά όχι μόνο στην αθλητικότητα, αλλά και στην προετοιμασία, στο πνευματικό κομμάτι. Ένας προπονητής μέσα σε 12-13 μέρες, ζει μέσα στους προγραμματισμούς για το τι είναι καλύτερο να κάνουμε, αλλά έχω κι επαγγελματίες παίκτες. Πλέον οι ποδοσφαιριστές προετοιμάζονται, ζουν γι’ αυτό το πράγμα. Πλέον η ζωή τους είναι προσαρμοσμένη σε αυτές τις απαιτήσεις. Προβληματισμούς έχω, αλλά ανάλογα με το πώς αισθάνεται κάθε ποδοσφαιριστής, θα πάρουμε τις αποφάσεις. Δεν θα πάρω όμως ποτέ απόφαση ότι σε αυτό το παιχνίδι θα παίζει ο ένας και σε εκείνο ο άλλος. Και στα δύο που έρχονται, θέλουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα».

Για τον επιθετικό χαρακτήρα της Εθνικής σε όλα τα εκτός έδρας ματς:

«Πάντα προσπαθούμε να έχουμε μία θετική αύρα μέσα στα αποδυτήρια για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες πιο υψηλού επιπέδου. Νομίζω ότι σαν ομάδα, στα περισσότερα παιχνίδια ανεξαρτήτως αντιπάλου, ο χαρακτήρας των παικτών μου είναι τέτοιος που μπορώ να βασιστώ στους παίκτες μου. Θα προσπαθήσουμε στα ματς που έρχονται, στον βαθμό που θα μπορέσουμε, να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτό που μας έχει χαρακτηρίσει μέχρι τώρα».

Για το τι κρατάει και τι αλλάζει η Εθνική από το ματς με τη Σερβία:

«Υπήρχαν πολλά καλά πράγματα κι αφορούν περισσότερο ότι σε μία δύσκολη στιγμή, που δεχτήκαμε γκολ, κρατήσαμε την ψυχραιμία μας και ξέραμε τι να κάνουμε. Δεν παρασυρθήκαμε από αυτό, πηγαίνοντας σε έναν τρόπο παιχνιδιού που μπορεί να μη μας ωφελούσε. Η νοοτροπία μας περισσότερο και η τακτική προσήλωση στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχουν σίγουρα και θέματα με τη Σερβία που λόγω κάποιον τοποθετήσεών μας δώσαμε δικαιώματα στον αντίπαλο, σε κάποιες φάσεις, ενώ δεν είχε την ευκαιρία στο οργανωμένο παιχνίδι να μας απειλήσει, να το κάνει τελικά. Κάποια λάθη που κάναμε πρέπει να τα μειώσουμε στο μίνιμουμ. Το πιο θετικό είναι ότι, προπονητικό ζήτημα, παρότι δεν είχαμε ματς ουσιαστικά από τον Μάρτιο (τον Ιούνιο δοκιμάσαμε άλλα πράγματα), είχαμε μία ροή στο παιχνίδι μας και τα παιδιά που μπήκαν μπορούσαν να μας δώσουν λύση εκεί που το χρειαζόμασταν».

Για την έλλειψη Ελλήνων παικτών στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον ΟΦΗ που έχει οκτώ βασικούς στην ενδεκάδα του:

«Δεν νομίζω ότι είναι ο χρόνος για να το συζητήσουμε αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα για μία συνέντευξη Τύπου παραμονή παιχνιδιού. Χαίρομαι σαν προπονητής για μία ομάδα όπως ο ΟΦΗ που παίζει με μεγάλες ομάδες και κερδίζει. Από την άλλη όταν ήμουν προπονητής σε ομάδα, έχω μία διαφορετική σκέψη που αφορά μόνο την ομάδα μου κι όχι άλλες ομάδες. Ενδεχομένως να μην είμαι το ιδανικό πρόσωπο που μπορεί να δώσει μία απάντηση από τη θέση που είμαι τώρα».

Για την αλλαγή φιλοσοφίας από το ματς με την Σερβία σε αυτό της Γερμανίας:

«Θα είναι σίγουρα διαφορετικό παιχνίδι, λόγω και της διαφοράς ποιότητας αλλά και της φιλοσοφίας του Κλοπ. Θα περιμένουμε έναν αντίπαλο πολύ διαφορετικό, πιο έντονο. Δεν θα μας δώσει την πολυτέλεια χώρου και χρόνου για να κάνουμε το παιχνίδι που ενδεχομένως κάναμε στο Βελιγράδι. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Τώρα ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού, δεν θα ήταν σωστό σήμερα να σας πω τη σκέψη μας. Θα είναι καλύτερα να περιμένουμε λίγο μέχρι το αυριανό παιχνίδι».

Για το εγκώμιο του Κλοπ για την Εθνική, τον ίδιο αλλά και την Κ21 της Ελλάδας:

«Αναφέρθηκε γιατί είμαστε στο ίδιο γκρουπ κι ουσιαστικά είμαστε στην ίδια βαθμολογία σε ό,τι αφορά την έκβαση του ομίλου. Θα είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την ομάδα Νέων. Σίγουρα είναι όμορφο να το ακούς, απλά η Ελλάδα λείπει πολλά χρόνια από τις μεγάλες διοργανώσεις και μας λείπουν. Το καλό είναι ότι ήδη έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα κι αυτοί οι παίκτες που σήμερα απαρτίζουν την ομάδα, την επόμενη δεκαετία ίσως να έχουν το βάρος της εθνικής στην πλάτη τους. Αποκτώντας εμπειρίες από την αρχή, παίζοντας παιχνίδια υψηλού επιπέδου, είναι το μοναδικό που θα τους βοηθήσει. Γι’ αυτό είναι σημαντικό για μας να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία για να μπορεί να μείνει η ποιότητα των παιχνιδιών μας πιο υψηλή απ’ ό,τι πριν».

Όσο για την κατάσταση των Μαυροπάνου και Κωστούλα:

«Νομίζω πως είναι οκ ο Ντίνος, δεν παραπονιόταν δύο μέρες. Είχε ένα χτύπημα στη διάρκεια του παιχνιδιού αλλά νομίζω πως είναι εντάξει. Ο Μπάμπης είχε ένα χτύπημα σε μία φάση του πρώτου ημιχρόνου, έκανε κάποια ράμματα. Είναι δυνατό παλικάρι, δεν καταλαβαίνει. Μετά το παιχνίδι στο Βελιγράδι, είχαμε χθες ένα ταξίδι λίγο μεγαλύτερο απ’ ό,τι χρειαζόταν. Περισσότερα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τους παίκτες που έπαιξαν στο Βελιγράδι, θα έχω σήμερα. Όταν κερδίζεις ένα παιχνίδι εκτός έδρας, υπάρχει πολύ καλή διάθεση από όλους και περιμένω να παραμείνει η ίδια και μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης».