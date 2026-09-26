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Φιλική νίκη πριν από τον Ολυμπιακό για τον Ηρακλή κόντρα στον Κολοσσό

Ο Ηρακλής επιβλήθηκε 90-83 στο Ιβανώφειο του Κολοσσού, ολοκληρώνοντας με νίκη τα φιλικά της προετοιμασίας του για τη νέα σεζον.

Φιλική νίκη πριν από τον Ολυμπιακό για τον Ηρακλή κόντρα στον Κολοσσό
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Με νίκη ολοκλήρωσε ο Ηρακλής τα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας του, καθώς επικράτησε με 90-83 του Κολοσσού στο Ιβανώφειο, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του.

Ο Λεκ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ηρακλή με 17 πόντους, ενώ ο Στάιλς πρόσθεσε άλλους 14, συμβάλλοντας σημαντικά στην επικράτηση της ομάδας του. Για τον Κολοσσό, ο Γουίλις ξεχώρισε επιθετικά, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 12 πόντους.

Πλέον, οι δύο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL. Ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ενώ ο Κολοσσός θα φιλοξενήσει τη νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 52-46, 73-62, 90-83

Ηρακλής (Λούκιτς): Λεκ 17(2), Μέλβιν 13(2), Στάιλς 14(3), Χόρχλερ 2, Μουράτος, Ντιαρά 13(2), Χάτσον 2, Σλαφτσάκης 9, Σίλας 9(1), Αρνόκουρος 6, Μαστρογιαννόπουλος 5(1), Σταυρακόπουλος, Λιάπης.

Κολοσσός Ρόδου (Λυκόγιαννης): Γουίλις 12, Καράμπελας 3(1), Μάνιον 8, Τσιακμάς 4, Άπσον 15, Καλαϊτζάκης, Καμπερίδης 5(1), Χάρις 11(3), Στίβενσον 10, Μπάρνετ 5, Κρούζερ 10(1), Χρηστίδης.

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