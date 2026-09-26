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Άνετη τριάρα για την Εθνική Ελπίδων κόντρα στη Γεωργία - «Κλείδωσε» τη δεύτερη θέση (vids)

Μεγάλο βήμα πρόκρισης για τη «γαλανόλευκη».

Άνετη τριάρα για την Εθνική Ελπίδων κόντρα στη Γεωργία - «Κλείδωσε» τη δεύτερη θέση (vids)
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Σημαντικό βήμα προς την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 έκανε η Εθνική Ελπίδων, η οποία επικράτησε με 3-0 της Γεωργίας στην Τιφλίδα και συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στον 6ο προκριματικό όμιλο.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έφτασε τους 21 βαθμούς μετά από οκτώ αγώνες και παραμένει στην κορυφή μαζί με τη Γερμανία, η οποία υπερτερεί στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ανεξάρτητα από την τελική κατάταξη, η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει τουλάχιστον τη συμμετοχή της στα μπαράζ για την πρόκριση στα τελικά του Euro U21, που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο του 2027 σε Αλβανία και Σερβία.

Παράλληλα, η πρόκριση ως πρώτη στον όμιλο παραμένει ανοιχτή, εφόσον η Γερμανία αφήσει βαθμούς στα δύο παιχνίδια που απομένουν, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο της πρόκρισης ως καλύτερη δεύτερη ομάδα όλων των ομίλων.

Η Ελλάδα μπήκε αποφασιστικά στην αναμέτρηση και πήρε προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Νόα Άλεν έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια και ολοκλήρωσε τη φάση με σουτ στην κλειστή γωνία του Μπερουασβίλι, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Εθνικής.

Η «γαλανόλευκη» διπλασίασε τα τέρματά της στο 15', όταν ο Φάνης Μπακούλας εξαπέλυσε ένα εντυπωσιακό βολέ έξω από την περιοχή, διαμορφώνοντας το 2-0 και βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη.

Στο δεύτερο μέρος, η Ελλάδα συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες. Στο 65' ο Παπακανέλλος έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Σταύρος Πνευμονίδης έκανε το 3-0. Η Εθνική είχε ακόμη μία μεγάλη στιγμή στο 81', όταν ο Αποστολάκης σημάδεψε επίσης το οριζόντιο δοκάρι.

Γεωργία Κ21: Μπερουασβίλι, Τσετσκλατζέ(82' Τσουμπινίτζε), Μπούκια, Αμισουλασβίλι, Ναριμανίτζε, Μπασιλάτζε, Ντανιάνι, Λορντκιπανίτζε(82' Κβαρατσκέλια), Τζαπαρίτζε(73' Ρομπακίτζε), Ντεϊσάτζε(62' Τσικοβάνι), Σαλία(73' Πεϊκρισβίλι)

Ελλάδα Κ21: Μοναστηρλής, Άλεν, Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Κουτσογούλας(46' Κάτρης), Γκούμας(73' Μπρέγκου), Κοντούρης(26' Αλμύρας), Μπακούλας(62' Αποστολάκης), Πνευμονίδης, Μύθου(73' Θεοδοσουλάκης), Παπακανέλλος

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