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Γιαννακόπουλος: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ποιος δεν θυμάται το τρίποντο του Στογιάκοβιτς στο ΣΕΦ»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την πρόκρισή του στον τελικό του Super Cup, ενώ θυμήθηκε και το τρίποντο του Πέτζα Στογιάκοβιτς στο ΣΕΦ.

Γιαννακόπουλος: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ποιος δεν θυμάται το τρίποντο του Στογιάκοβιτς στο ΣΕΦ»
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Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ, με buzzer beater του Τζέντι Οσμάν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε live που έκανε στο Instagram έδωσε συγχαρητήρια στους Θεσσαλονικείς, ενώ στάθηκε και στις κομβικές απουσίες των Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Κώστα Σλούκα.

«Χωρίς Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκα και ανέτοιμο Ρογκαβόπουλο. Μπράβο όμως στον ΠΑΟΚ, ελπίζω να συνεχίσετε να είστε στο μπάσκετ αύριο. Τη σχέση μου με το σωματείο του ΠΑΟΚ την ξέρουν όλοι. Ο Θεός και η ψυχή σας αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θυμήθηκε και την τρίποντη «βόμβα» του Πέτζα Στογιάκοβιτς, κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το 1997: «Ποιος δεν θυμάται Στογιάκοβιτς μέσα στο ΣΕΦ, δεν γουστάρετε να τα ζήσετε ξανά αυτά».

Τέλος, σε ερώτημα από φίλο του Τριφυλλιού, απάντησε ότι λόγω τιμωρίας δεν μπορεί να πάει σε αγώνες ελληνικών διοργανώσεων.

«Δεν μπορώ, πρέπει να είμαι τιμωρημένος μέχρι το 2030...κάτι, ούτε ξέρω πόσο με έχουν τιμωρήσει. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να πάω πουθενά, σε ελληνικούς αγώνες δηλαδή», ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

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