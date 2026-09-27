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Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Ο τίτλος του Super Cup βρίσκει κάτοχο στο Περιστέρι - Η ώρα και το κανάλι

Με ξεκάθαρο φαβορί ο τελικός του Super Cup, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τους «ασπρόμαυρους» - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα. 

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Ο τίτλος του Super Cup βρίσκει κάτοχο στο Περιστέρι - Η ώρα και το κανάλι
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Ο Ολυμπιακός δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί και επικράτησε εύκολα της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που έκανε τη μεγάλη νίκη, επικρατώντας του… μισού (λόγω σπουδαιότητας απουσιών) Παναθηναϊκού AKTOR με σουτ του Όσμαν στο τέλος του αγώνα.

Έτσι, ο τελικός του Super Cup θα διεξαχθεί ανάμεσα στους Πειραιώτες και τους Θεσσαλονικείς. Σε αγώνα όπου υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί από τη μία και τεράστια «δίψα» από την άλλη.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν και φέτος τον τίτλο, με μοναδικό πρόβλημα την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοβ. Παράλληλα, θα προσπαθήσουν να το κάνουν όσο το δυνατόν με μικρότερη σπατάλη ενέργειας, καθώς ώρες μετά τον τελικό θα αναχωρήσουν για το Κάουνας ενόψει του αγώνα με τη Ζαλγκίρις.

Για τους «ασπρόμαυρους» τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τους λείπει ένας τίτλος, οπότε θέλουν να κάνουν μια ακόμη έκπληξη. Ο Ταϊρί είναι διαθέσιμος και ο Αντρέα Τρινκιέρι θα πρέπει να κάνει σωστή διαχείριση, καθώς η ομάδα του έπαιξε πιο αργά τον ημιτελικό και σαφώς σπατάλησε περισσότερη ενέργεια για να νικήσει.

Ο τελικός στο γήπεδο του Περιστερίου θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.

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