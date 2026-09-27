Γιαννακόπουλος για Ομπράντοβιτς: «Για αυτό είσαι ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ»

Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. 

Ηλίας Λαλιώτης

Γιαννακόπουλος για Ομπράντοβιτς: «Για αυτό είσαι ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ»
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε την ήττα στον ημιτελικό του Super Cup από τον ΠΑΟΚ με 82-84, με τον Τσέντι Όσμαν να είναι ο πρωταγωνιστής με τρομερό buzzer beater.

Μετά το ματς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την αναμέτρηση, έδωσε συγχαρητήρια στον Δικέφαλο και θύμισε τον Πέτζα Στογιάκοβιτς.

Λίγο αργότερα, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού έσπευσε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, διαμοιραζόμενος ένα βίντεο με τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, που ανέφερε συγκεκριμένα πως είναι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών του.

«Για αυτό είσαι αυτός που είσαι. Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ! Τίποτα δεν μπορεί να κερδίσει την αυθεντικότητα», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

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