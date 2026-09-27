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Γερμανία - Ελλάδα: Με φόρα από το Βελιγράδι σε ένα απαιτητικό παιχνίδι - Η ώρα και τα κανάλια

Μεγάλη πρόκληση για τη «γαλανόλευκη» κόντρα στα «πάντσερ» στο Άουγκσμπουργκ.

Γερμανία - Ελλάδα: Με φόρα από το Βελιγράδι σε ένα απαιτητικό παιχνίδι - Η ώρα και τα κανάλια
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Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της μία ακόμη μεγάλη πρόκληση στο Nations League, καθώς αντιμετωπίζει τη Γερμανία (27/9, 21:45, ALPHA, Novasports Start) στη «WWK Arena» του Άουγκσμπουργκ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β' ομίλου της League A.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξιδεύει στη Γερμανία με την ψυχολογία στα ύψη, μετά την ονειρική πρεμιέρα στο Βελιγράδι. Η Ελλάδα επικράτησε με 2-1 της Σερβίας, πανηγυρίζοντας ένα σπουδαίο διπλό και ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία της στην κορυφαία κατηγορία του Nations League.

Απέναντί της θα βρει μία από τις ισχυρότερες ομάδες του ομίλου. Η Γερμανία προέρχεται από την εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και αναζητά την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να επιβεβαιώσει στην πράξη τον ρόλο του φαβορί που της έχει αποδοθεί στον όμιλο.

Η γερμανική ομάδα, πάντως, δεν θα παραταχθεί πλήρης απέναντι στην Ελλάδα. Ο Κάι Χάβερτζ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Ολλανδία και δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιούργκεν Κλοπ.

Παράλληλα, εκτός αποστολής έμεινε και ο Τζαμάλ Μουσιάλα, στερώντας από τη Γερμανία ακόμη μία σημαντική επιθετική λύση ενόψει της αναμέτρησης στο Άουγκσμπουργκ.

Η Ελλάδα, από την πλευρά της, καλείται να αξιοποιήσει την εξαιρετική εκκίνηση που πραγματοποίησε στο Βελιγράδι και να παρουσιάσει ξανά την αγωνιστική εικόνα που της χάρισε το πολύτιμο τρίποντο απέναντι στη Σερβία. Ένα θετικό αποτέλεσμα στη Γερμανία θα έδινε ακόμη μεγαλύτερη αξία στη νίκη της πρεμιέρας και θα έβαζε την Εθνική σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση στη συνέχεια του ομίλου.

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