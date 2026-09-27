ΠΑΟΚ: Η συγκινητική αφιέρωση μετά την πρόκριση - «Για τον Σούλη...»

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού και πήρε την πρόκριση στον τελικό του ελληνικού Super Cup.

Ταυτόχρονα, όμως, η οικογένεια του Δικέφαλου θρηνεί τις τελευταίες μέρες την απώλεια του εμβληματικού προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου.

Έτσι, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, σε ανάρτησή της στα social media, θέλησε να αφιερώσει στη μνήμη του αυτή την επιτυχία.

«Για τον Σούλη...», ανέφερε το μήνυμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τον άνθρωπο, που έγραψε τη δική του ιστορία στον πάγκο του Δικεφάλου.