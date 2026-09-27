Super League 2: Με έξι αγώνες ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής - Το πρόγραμμα

Οι αναμετρήσεις του Σαββάτου (27/9) και ποιες θα δείτε τηλεοπτικά.

Super League 2: Με έξι αγώνες ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής - Το πρόγραμμα
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Η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Super League 2 ανοίγει το Σάββατο (27/09) με έξι αμφίρροπες αναμετρήσεις και το τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι πλούσιο.

Στις 16:00 στο AEL FC Arena η αήττητη ΑΕΛ θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ Β. Οι «βυσσινί» φιγουράρουν στην τρίτη θέση της κατάταξης και θέλουν να διευρύνουν το σερί τους κόντρα στον «Δικέφαλο του Βορρά». Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στις 18:15 έρχεται η σειρά μίας εκ των μεγάλων απογοητεύσεων της φετινής χρονιάς. Ο Πανσερραϊκός βρίσκεται στο -6 από την πρώτη θέση και με νέο προπονητή τον Κώστα Γεωργιάδη θέλει να κάνει restart. Αντίπαλός του στο Δημοτικό Σερρών θα είναι ο Ολυμπιακός Β, που γνώρισε την πρώτη του ήττα από τη Μαρκό την προηγούμενη αγωνιστική. Η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί, επίσης, από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη Super League 2:

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

16:00 Απόλλων Καλαμαριάς - Αναγέννηση Καρδίτσας

16:00 ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β' (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης

16:00 Πανιώνιος - Ζάκυνθος (YouTube SL2)

17:00 Ελλάς Σύρου - Πύργος

18:15 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β' (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

16:00 Athens Kallithea - Αστέρας AKTOR Β' (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Μαρκό - Πανθρακικός (YouTube SL2)

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