Κολομβία: Δέκα χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα, Τσαπεκοένσε και Νασιονάλ «αναβίωσαν» τον τελικό

Δέκα χρόνια μετά το αεροπορικό δυστύχημα που συγκλόνισε την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα και «διέλυσε» την Τσαπεκοένσε, ο βραζιλιάνικος σύλλογος και η Ατλέτικο Νασιονάλ αναμετρήθηκαν στην Μεντεγίν, για να γιορτάσουν μια φιλία που σφυρηλατήθηκε μέσα από μια τραγωδία.

Στο στάδιο «Atanasio Girardot», όπου επρόκειτο να διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας του τελικού του Copa Sudamericana μεταξύ των δύο ομάδων το 2016, αυτήν την φορά δεν κρίθηκε κάποιο τρόπαιο. Ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1, αλλά το αποτέλεσμα ήταν δευτερεύον σε αυτήν την ημέρα, που ήταν αφιερωμένη στα 71 θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος στις 28 Νοεμβρίου 2016.

Ο Γιάγκο Φελίπε άνοιξε το σκορ για την Τσαπεκοένσε στο 22ο λεπτό με ένα υπέροχο φάουλ, πριν ο Εμανουέλ Μπενίτεθ ισοφαρίσει για την Ατλέτικο Νασιονάλ ένα λεπτό αργότερα. Οι παίκτες και των δύο ομάδων φορούσαν περιβραχιόνια που έγραφαν «71 siempre presentes» (σ.σ. 71 πάντα παρόντες).

Πριν από την έναρξη, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου για την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, πριν την συμβολική αναμνηστική φωτογραφία.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Έλιο Νέτο, πρώην παίκτης της Τσαπεκοένσε και ένας από τους έξι επιζώντες της συντριβής. «Ελπίζω ειλικρινά ότι αυτή η αδελφοσύνη θα διαρκέσει για πολλά χρόνια», είπε, ευχαριστώντας την Ατλέτικο Νασιονάλ για την υποστήριξή της μετά την καταστροφή.

Υπενθυμίζεται, ότι ο κολομβιανός σύλλογος είχε ζητήσει, μεταξύ άλλων, από την Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) να απονείμει στην Τσαπεκοένσε τον τίτλο του Κόπα Σουνταμερικάνα του 2016, που έγινε το μοναδικό διεθνές τρόπαιο του βραζιλιάνικου συλλόγου.

Στο ημίχρονο, ο Νέτο απένειμε επίσης το περιβραχιόνιο «Αρχηγός της Ζωής» σε επτά Κολομβιανούς που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης στο Σέρο Γκόρντο, όπου το αεροπλάνο συνετρίβη, αφού έμεινε από καύσιμα. Ο χώρος έκτοτε, μετονομάστηκε συμβολικά σε «Σέρο Τσαπέκο». Στο 10ο λεπτό, ο αγώνας διακόπηκε και το πλήθος σηκώθηκε για να χειροκροτήσει τα θύματα.

Το 2017, οι δύο σύλλογοι είχαν ήδη συναντηθεί για το Ρεκόπα Σουνταμερικάνα, με νίκη της Ατλέτικο Νασιονάλ (σ.σ. συνολικό σκορ 5-3).