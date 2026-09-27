Γερμανία - Ελλάδα: Το πλάνο του Γιαβάνοβιτς για να κοντράρει τα «πάντσερ» - Η πιθανή ενδεκάδα

Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της μία ακόμη μεγάλη πρόκληση στο Nations League, καθώς αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Γερμανία (27/9, 21:45, ALPHA, Novasports Start) στη «WWK Arena» του Άουγκσμπουργκ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β' ομίλου της League A.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει διάθεση να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον σε σχέση με τον θρίαμβο στη Σερβία πριν λίγες ημέρες. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θέλει να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως οι απαιτήσεις κόντρα στη Γερμανία θα είναι πολύ διαφορετικές.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος δείχνει να είναι καλά και υπολογίζεται κανονικά, ενώ το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά τον Μπάμπη Κωστούλα. Ο διεθνής επιθετικός αποκόμισε χτύπημα και χρειάστηκε ράμματα, με την κατάστασή του να αξιολογείται από το τεχνικό επιτελείο.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν, ο Γιοβάνοβιτς προσανατολίζεται στη διατήρηση του βασικού κορμού που χρησιμοποίησε απέναντι στη Σερβία.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο και Τσιμίκα στην άμυνα. Στον άξονα οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τους Καρέτσα και Τζόλη στα άκρα.

Από εκεί και πέρα, πολλά θα εξαρτηθούν από την κατάσταση του Κωστούλα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται ο Παυλίδης.

Δεν αποκλείεται, πάντως, αντί του Κωστούλα να μην ξεκινήσει κάποιος άλλος μεσοεπιθετικός, αλλά να μπει και τρίτος χαφ (Μουζακίτης), σε ένα πιο συντηρητικό σχήμα.

Πιθανή ενδεκάδα Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Κωστούλας (Μουζακίτης), Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης.