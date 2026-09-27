Χάλκινο μετάλλιο μετάλλιο η Πασχαλίδου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Παρα Τζούντο 2026

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Θεοδώρα Πασχαλίδου πρόσθεσε ακόμη μία μεγάλη διεθνή διάκριση στο ενεργητικό της, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του παγκόσμιου βάθρου. Η επιτυχία της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς χρειάστηκε να διαχειριστεί μία εξαιρετικά απαιτητική αγωνιστική ημέρα για την ίδια.

Με αποφασιστικότητα και αγωνιστική συνέπεια, η Ελληνίδα Παραολυμπιονίκης ξεπέρασε τις δυσκολίες και εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο, έχοντας, όπως πάντα, στο πλευρό της τον προπονητή της, Θεόκλητο Παπαχρήστο, ο οποίος την καθοδήγησε σε μία ακόμη μεγάλη επιτυχία στο κορυφαίο επίπεδο.

Εξαιρετικά ενθαρρυντική ήταν και η παρουσία της νεαρής Νεφέλης Βουρλούμη. Στη δεύτερη μόλις συμμετοχή της σε διεθνή διοργάνωση, κατέλαβε την 7η θέση στον κόσμο στην κατηγορία -70kg J2, επιβεβαιώνοντας τις σημαντικές προοπτικές της και αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες για τη συνέχεια.