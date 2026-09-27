ΠΑΟΚ: Η εξάδα ξένων για τον τελικό του Σούπερ Καπ με τον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ έκανε σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά του ελληνικού Σούπερ Καπ και θα διεκδικήσει τρόπαιο μετά από 27 χρόνια.

Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (27/9, 20:00) στον τελικό της διοργάνωσης, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να αποφασίζει για την εξάδα ξένων που θα έχει στη διάθεσή του.

Ο Ιταλός τεχνικός επέλεξε ξανά τους Μπριν Ταϊρί, Τζέντι Οσμάν, Κάιλ Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φόστερ και Μπεν Μουρ, διατηρώντας την ίδια «συνταγή» που οδήγησε τον Δικέφαλο στη μεγάλη νίκη επί των «πράσινων» και στην πρόκριση στον τελικό.

Έτσι, εκτός εξάδας ξένων μένουν για ακόμη μία φορά οι Ραϊκουάν Γκρέι και Κλιφ Ομορούγι, με τον ΠΑΟΚ να διεκδικεί απέναντι στον Ολυμπιακό τον πρώτο τίτλο της σεζόν.