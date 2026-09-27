· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Η εξάδα ξένων για τον τελικό του Σούπερ Καπ με τον Ολυμπιακό

Ο Αντρέα Τρινκιέρι αποφάσισε για την εξάδα ξένων που θα χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. 

ΠΑΟΚ: Η εξάδα ξένων για τον τελικό του Σούπερ Καπ με τον Ολυμπιακό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ έκανε σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά του ελληνικού Σούπερ Καπ και θα διεκδικήσει τρόπαιο μετά από 27 χρόνια.

Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (27/9, 20:00) στον τελικό της διοργάνωσης, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να αποφασίζει για την εξάδα ξένων που θα έχει στη διάθεσή του.

Ο Ιταλός τεχνικός επέλεξε ξανά τους Μπριν Ταϊρί, Τζέντι Οσμάν, Κάιλ Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φόστερ και Μπεν Μουρ, διατηρώντας την ίδια «συνταγή» που οδήγησε τον Δικέφαλο στη μεγάλη νίκη επί των «πράσινων» και στην πρόκριση στον τελικό.

Έτσι, εκτός εξάδας ξένων μένουν για ακόμη μία φορά οι Ραϊκουάν Γκρέι και Κλιφ Ομορούγι, με τον ΠΑΟΚ να διεκδικεί απέναντι στον Ολυμπιακό τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Κύπρο: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Άρης Παπαχαραλάμπους

13:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Ο μαραθώνιος μόλις ξεκίνησε...»

13:04 SUPER LEAGUE

Όλιτς για Γιάγκουσιτς: «Πιστεύω πως ο Παναθηναϊκός θα καταλάβει τι διαμάντι έχει»

12:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία - Ελλάδα: Νοκ άουτ ο Σλότερμπεκ για την ομάδα του Κλοπ

12:22 OPINION

Το μήνυμα του Ζοτς, το μήνυμα του ΠΑΟΚ και το… μήνυμα της ΕΟΚ

12:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Η εξάδα ξένων για τον τελικό του Σούπερ Καπ με τον Ολυμπιακό

11:57 ΣΠΟΡ

Τρίτο κρούσμα ντόπινγκ στους Ασιατικούς Αγώνες

11:30 ΣΠΟΡ

Χάλκινο μετάλλιο μετάλλιο η Πασχαλίδου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Παρα Τζούντο 2026

11:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία - Ελλάδα: Το πλάνο του Γιαβάνοβιτς για να κοντράρει τα «πάντσερ» - Η πιθανή ενδεκάδα

10:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κολομβία: Δέκα χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα, Τσαπεκοένσε και Νασιονάλ «αναβίωσαν» τον τελικό

10:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Βασικοί οι Γκονζάλες και Πουέρτα στην ισοπαλία του Μεξικού με την Κολομβία (video)

10:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντριάνο Γιάγκουσιτς: Βίντεο με το απίθανο χατ τρικ που πέτυχε με την Κροατία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας