Γερμανία - Ελλάδα: Νοκ άουτ ο Σλότερμπεκ για την ομάδα του Κλοπ

Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με την Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ για τη 2η αγωνιστική του Nations League, στο παρθενικό παιχνίδι του Γιούργκεν Κλοπ μπροστά στο κοινό της χώρας του.

Μετά τις αναγκαστικές απουσίες των Μουσιάλα και Χάβερτς που τέθηκαν εκτός μάχης, ο Γερμανός τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός της τελικής 23άδας τον Νίκο Σλότερμπεκ, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός στην αναμέτρηση με τους Ολλανδούς.

Ο 26χρονος στόπερ της Ντόρτμουντ ερχόταν από πολύμηνο τραυματισμό κι ο Κλοπ θέλησε να τον προφυλάξει, ενόψει των αγώνων που ακολουθούν με την Σερβία (εντός), αλλά και την Ελλάδα στην Τούμπα.

Πιθανότερος αντικαταστάτης του είναι ο Γιαν Μπίσεκ της Ίντερ.