Γερμανία - Ελλάδα: Νοκ άουτ ο Σλότερμπεκ για την ομάδα του Κλοπ

Μία ακόμα απουσία για την Γερμανία ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με την Ελλάδα για το Nations League.

Γερμανία - Ελλάδα: Νοκ άουτ ο Σλότερμπεκ για την ομάδα του Κλοπ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με την Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ για τη 2η αγωνιστική του Nations League, στο παρθενικό παιχνίδι του Γιούργκεν Κλοπ μπροστά στο κοινό της χώρας του.

Μετά τις αναγκαστικές απουσίες των Μουσιάλα και Χάβερτς που τέθηκαν εκτός μάχης, ο Γερμανός τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός της τελικής 23άδας τον Νίκο Σλότερμπεκ, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός στην αναμέτρηση με τους Ολλανδούς.

Ο 26χρονος στόπερ της Ντόρτμουντ ερχόταν από πολύμηνο τραυματισμό κι ο Κλοπ θέλησε να τον προφυλάξει, ενόψει των αγώνων που ακολουθούν με την Σερβία (εντός), αλλά και την Ελλάδα στην Τούμπα.

Πιθανότερος αντικαταστάτης του είναι ο Γιαν Μπίσεκ της Ίντερ.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Κύπρο: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Άρης Παπαχαραλάμπους

13:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Ο μαραθώνιος μόλις ξεκίνησε...»

13:04 SUPER LEAGUE

Όλιτς για Γιάγκουσιτς: «Πιστεύω πως ο Παναθηναϊκός θα καταλάβει τι διαμάντι έχει»

12:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία - Ελλάδα: Νοκ άουτ ο Σλότερμπεκ για την ομάδα του Κλοπ

12:22 OPINION

Το μήνυμα του Ζοτς, το μήνυμα του ΠΑΟΚ και το… μήνυμα της ΕΟΚ

12:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Η εξάδα ξένων για τον τελικό του Σούπερ Καπ με τον Ολυμπιακό

11:57 ΣΠΟΡ

Τρίτο κρούσμα ντόπινγκ στους Ασιατικούς Αγώνες

11:30 ΣΠΟΡ

Χάλκινο μετάλλιο μετάλλιο η Πασχαλίδου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Παρα Τζούντο 2026

11:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία - Ελλάδα: Το πλάνο του Γιαβάνοβιτς για να κοντράρει τα «πάντσερ» - Η πιθανή ενδεκάδα

10:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κολομβία: Δέκα χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα, Τσαπεκοένσε και Νασιονάλ «αναβίωσαν» τον τελικό

10:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Βασικοί οι Γκονζάλες και Πουέρτα στην ισοπαλία του Μεξικού με την Κολομβία (video)

10:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντριάνο Γιάγκουσιτς: Βίντεο με το απίθανο χατ τρικ που πέτυχε με την Κροατία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας