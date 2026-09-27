Το μήνυμα του Ζοτς, το μήνυμα του ΠΑΟΚ και το… μήνυμα της ΕΟΚ

Το ελληνικό μπάσκετ επέστρεψε και… επισήμως για μία ακόμα σεζόν. Χθες στο, άδειο, κλειστό του Περιστεριού πραγματοποιήθηκε η πρώτη ημέρα του φετινού Stoiximan Super Cup με μεγάλο νικητή τον ΠΑΟΚ. Όχι, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι δεν κατέκτησε (ακόμα) τον τίτλο, αλλά η νίκη της επί του Παναθηναϊκού είναι μια πρώτη υπέρβαση.

Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς χθες το απόγευμα στο Περιστέρι είδαμε ακριβώς ότι περιμέναμε να δούμε. Τον Ολυμπιακό, να δυσκολεύεται λίγο περισσότερο κατά διαστήματα απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά στο γενικό… σύνολο να παίρνει άνετα την πρόκριση, μιας και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας και την ίδια στιγμή είδαμε τον ΠΑΟΚ να μάχεται λυσσαλέα, να είναι άκρως ανταγωνιστικός και να επικρατεί απολύτως δίκαια του εμφανώς ανέτοιμου Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει και πολλά αγωνιστικά προβλήματα.

Το σημαντικότερο της χθεσινής ημέρας είναι πως η φίλαθλη κοινή γνώμη έλαβε ξεκάθαρα μηνύματα από όλους…

Για πάμε να τα δούμε!

Intime - Kyriazis Stefanos INTIME NEWS

Ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε ότι η νέα σεζόν θα τη βρει αρκετά πιο ισχυρή. Με ξεκάθαρο πρόβλημα στο 3-4, αλλά την ίδια στιγμή με ξεκάθαρη αναβάθμιση στην περιφέρεια. Το λέγαμε εξ αρχής πως στα χαρτιά Μοντέρο και ΜακΙντάιρ ανεβάζουν επίπεδο τον Ολυμπιακό, σε σχέση με τον Ουόκαπ και το βλέπουμε και στην πράξη, με τον πρώην παίκτη της Βαλένθια να δείχνει πως έχει ενσωματωθεί αρκετά γρήγορα στο “ερυθρόλευκο” σύνολο.

Intime - Mitsakos Dimitris INTIME NEWS

Η ΑΕΚ έχει θέματα. Μια πολύ κρίσιμη σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να πατάνε γκάζι, η ομάδα του “Δικέφαλου” αυτή τη στιγμή είναι ένα επίπεδο κάτω. Ερτέλ και Λαρεντζάκης σίγουρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αλλά είναι δεδομένο πως ο coach Σάκοτα θέλει χρόνο για να “δέσει” την ομάδα και πιθανότητα να χρειαστούν και κάπποιες προσθαφαιρέσεις.

Intime - Kyriazis Stefanos INTIME NEWS

ΠΑΟΚ. Όπως ακριβώς τον είδαμε και στο “Παύλος Γιαννακόπουλος”. Ο Τρινκιέρι έχει κάνει τα πάντα για να περάσει η ομάδα σε άλλο επίπεδο, σε όλους τους τομείς, έχει δώσει ψυχολογία και η παρουσία παικτών όπως ο Όσμαν και ο Καλάθης προσθέτουν εμπειρία, παραστάσεις και δυναμική. Πλέον μπήκε στην εξίσωση και ο Ταίρι, ενώ η πιθανή προσθήκη του Μοτεγιούνας “εκτινάσσει” την ομάδα στο “5”. Για ένα ακόμα ματς με τον Παναθηναϊκό έδειξε εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο και δικαιώνει από νωρίς όλους εκείνους που υποστηρίζουν ότι θα είναι η έκπληξη της φετινής σεζόν.

Intime - Kyriazis Stefanos INTIME NEWS

Το δικό του μήνυμα όμως έστειλε και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Και το έστειλε αμέσως μετά την ήττα και τον αποκλεισμό της ομάδας του από τον τελικό. “Όλα καλά. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον τρόπο που δουλεύουν οι παίκτες μου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα” είπε ο Σέρβος τεχνικός βγαίνοντας μπορετά, πριν υπάρξει η παραμικρή υποψία δημιουργίας… κρίσης. Απόλυτη πίστη και στήριξη στους παίκτες του, απόλυτη πίστη στις δυνατότητές τους. Άλλωστε μιλάμε για μια νέα ομάδα, με νέο προπονητή, με νέους παίκτες και τους Σλούκα, Ναν, Ντέιβις και Φαλ εκτός και τους Ρογκαβόπουλο και Μωραΐτη εκτός για πολύ καιρό και χθες να παίρνουν τα πρώτα τους λεπτά συμμετοχής. Στην ομάδα του “τριφυλλιού” δεν υπάρχει η παραμικρή ανησυχία, κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όμως, χθες, δεν έστειλαν μηνύματα μόνο οι τέσσερις ομάδες. Σε μια διοργάνωση της GBL το δικό της ηχηρό μήνυμα έστειλε και η ΕΟΚ. Μέσω της ΚΕΔ. Με τους ισχυρούς ανθρώπους της να δίνουν το παρών στα… θεωρεία του κλειστού του Περιστερίου για να αξιολογήσουν το έργο των διαιτητών που επιλέχθηκαν για να “σφυρίξουν” τους δύο ημιτελικούς. Και ο Βαγγέλης Λιόλιος με τους συνεργάτες του φρόντισαν να κάνουν ξεκάθαρο για μία ακόμα φορά πως το μπάσκετ θα συνεχίσει να… ταλαιπωρείται. Γιαννακόπουλος, Αγγελόπουλοι (και οι τρεις), Μυστακίδης, μπορεί να βάζουν εκατομμύρια και εκατομμύρια για να ανεβάσουν το ελληνικό μπάσκετ, ο Βαγγέλης Λιόλιος όμως θα συνεχίσει το… καταστροφικό του έργο.

Intime - Kyriazis Stefanos INTIME NEWS

Πρώτος αγώνας της σεζόν και πρώτη και καλύτερη η κυρία Τσαρούχα. Η διαιτητής η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο των αντιδράσεων από πολλές ομάδες, οι οποίες έχουν ξεκαθαρίσει πως δε επιθυμούν να σφυρίζει τα παιχνίδια τους. Το αν η κυρία Τσαρούχα είναι καλή διαιτητής ή όχι δεν θα το κρίνουμε εμείς (αν και έχουμε την αποχή μας) το θέμα είναι πως η ΕΟΚ αν ήθελε να φτιάξει το μπάσκετ, να συμβάλει στην ανοικοδόμηση του και να βρεθεί στο πλευρό των ομάδων θα μπορούσε να αφήσει εκτός (τουλάχιστον για το ξεκίνημα της σεζόν) κάποιους διαιτητές οι οποίοι έχουν δημιουργήσει θέματα στο παρελθόν. Αλλά όχι… Για μία ακόμα φορά ο Βαγγέλης Λιόλιος συνεχίζει να κάνει επίδειξη δύναμης.

Το θέμα, πλέον, είναι για πόσο ακόμα….

ΥΓ1: Μεγάλη αγωνία και μεγάλη ανησυχία υπήρχε, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, στις πρώτες θέσεις του κλειστού του Περιστερίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Κλεφτές ματιές στον πίνακα των φάουλ, απογοήτευση στα τρίποντα του Φρανσίσκο και… ανακούφιση και μίνι πανηγυρισμός στο τρίποντο του Όσμαν. Περίεργα πράγματα….

ΥΓ2: Από άποψη διοργάνωσης η χθεσινή ημέρα ήταν εξαιρετική. Όμως αυτό που θα πρέπει να γίνει για να μπορέσει να έχει και ο θεσμός του Super Cup την αίγλη που του αρμόζει είναι να μπορέσει να βρεθεί ένα γήπεδο το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί τους αγώνες με τις σωστές προϋποθέσεις. Χθες πραγματοποιήθηκε ένα ματς μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ και ένα σούπερ ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού σε άδειο γήπεδο. Φυσικά και υπάρχει η δικαιολογία του προβλήματος της τελευταίας στιγμής με τη Ρόδο, αλλά η εικόνα αυτή δεν συνάδει με την προσπάθεια που γίνεται τόσο από τις ομάδες όσο και από τη διοργανώτρια Αρχή. Και μάλλον οι άνθρωποι της θα πρέπει από αύριο το πρωί να ψάξουν για να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση για την επόμενη χρονιά.