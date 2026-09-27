Όλιτς για Γιάγκουσιτς: «Πιστεύω πως ο Παναθηναϊκός θα καταλάβει τι διαμάντι έχει»

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς σημείωσε χατ τρικ απέναντι στην Ουγγαρία στα προκριματικά του Euro U21, με τους Κροάτες να αποθεώνουν τον συμπατριώτη τους.

Μάλιστα, ο προπονητής της εθνικής, Ιβιτσα Ολιτς, εξήρε το ταλέντο του 21χρονου ποδοσφαιριστή, αφήνοντας κάποιες αιχμές για τον χρόνο συμμετοχής του στον Παναθηναϊκό.

«Πιστεύουμε στους παίκτες μας, και ειδικά στον Γιάγκουσιτς. Ακόμα κι αν ήταν χωρίς ομάδα, θα έπαιζε για μένα. Έχουμε την καλύτερη άποψη για εκείνον.

Το γεγονός ότι η κατάστασή του στον σύλλογο είναι αυτή που είναι τώρα... Πιστεύω ότι αυτά τα γκολ και αυτή του η εμφάνιση θα φτάσουν στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό και στον κόσμο και θα καταλάβουν τι διαμάντι έχουν» ανέφερε ο Όλιτς.

Δείτε ΕΔΩ τα γκολ που πέτυχε ο Γιάγκουσιτς