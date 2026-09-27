Θρήνος στην Κύπρο: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Άρης Παπαχαραλάμπους

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η ποδοσφαιρική οικογένεια της Κύπρου, μετά τον θάνατο του νεαρού ποδοσφαιριστή, ο οποίος νοσηλευόταν στην εντατική για περίπου ενάμιση μήνα, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Αυγούστου στην Αγλαντζιά. Ήταν περίπου 2:00 π.μ., όταν το ηλεκτρικό σκούτερ στο οποίο επέβαινε ο Παπαχαραλάμπους συγκρούστηκε με όχημα που κινούνταν στη λεωφόρο Γεώργιου Γρίβα Διγενή.

Ο 16χρονος παίκτης της Ε.Ν. Θ.Ο.Ι. Λακατάμιας τραυματίστηκε βαριά από τη σύγκρουση και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δίνοντας καθημερινά μάχη για τη ζωή του.

Ο 27χρονος οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αποχώρησε από το σημείο μετά τη σύγκρουση, όμως εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα από τις αρχές. Κατά τον έλεγχο αλκοόλης στον οποίο υποβλήθηκε, καταγράφηκε ένδειξη 73μg%ml, όταν το επιτρεπόμενο όριο είναι 22μg%ml.

Η ανακοίνωση της Ε.Ν. Θ.Ο.Ι.

«Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια δεν αρκούν μπροστά στο μέγεθος της απώλειας.

Η οικογένεια της Ε.Ν. Θ.Ο.Ι. Λακατάμιας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη ένα δικό της παιδί. Ο Άρης-Λάμπρος Παπαχαραλάμπους, ποδοσφαιριστής της Κ17, έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας ένα βαθύ και αβάσταχτο κενό στις καρδιές όλων μας.

Για εβδομάδες στεκόμασταν δίπλα του, ελπίζοντας και προσευχόμενοι να γυρίσει ο Άρης μας πίσω. Δυστυχώς, σήμερα αποχαιρετούμε ένα παιδί που είχε όλη τη ζωή μπροστά του.

Άρη μας, θα σε θυμόμαστε με το χαμόγελό σου, την αγάπη σου για το ποδόσφαιρο και τις στιγμές που μοιράστηκες με τους φίλους και τους συμπαίκτες σου. Η θέση σου στην οικογένεια του Θ.Ο.Ι. θα παραμείνει για πάντα δική σου.

Στους γονείς, στην οικογένεια και στους αγαπημένους ανθρώπους του Άρη εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας. Στεκόμαστε δίπλα τους με αγάπη, σεβασμό και συμπαράσταση.

Καλό ταξίδι, Άρη μας.

Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας».