Γερμανία - Ελλάδα: «Γαλανόλευκο» πάρτι στο Άουγκσμπουργκ με πάνω από 6.000 Έλληνες (video)

Δυναμική παρουσία θα έχουν οι Έλληνες φίλαθλοι το βράδυ της Κυριακής στο «WWK Arena», όπου η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, για τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Η «γαλανόλευκη» είχε εξασφαλίσει 2.200 εισιτήρια για τον αγώνα, τα οποία φυσικά εξαντλήθηκαν άμεσα.

Το γήπεδο της Άουγκσμπουργκ έχει χωρητικότητα 30.000 θέσεων, αλλά πολλοί ομογενείς κατάφεραν και πήραν εισιτήρια σε άλλες θύρες και στο «WWK Arena» εκτιμάται ότι θα βρίσκονται περισσότεροι από 6.000 Έλληνες, για να στηρίξουν την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οι Έλληνες, βέβαια, έχουν ξεκινήσει το... πάρτι στο Άουγκσμπουργκ από νωρίς.

Συγκεκριμένα, εκατοντάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης αρκετές ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης και έστησαν ένα ελληνικό... γλέντι, με τους Γερμανούς να κοιτούν και να χειροκροτούν.

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