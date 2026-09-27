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Nations League: Με Γιόβιτς και πάλι βασικό αναμένεται να αγωνιστεί η Σερβία κόντρα στην Ολλανδία

Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς, αναμένεται να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης της Σερβίας στην αποψινή (27/09) αναμέτρηση με την Ολλανδία, για τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Nations League: Με Γιόβιτς και πάλι βασικό αναμένεται να αγωνιστεί η Σερβία κόντρα στην Ολλανδία
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Ο Γιόβιτς αναμένεται να βρεθεί ξανά στο αρχικό σχήμα της Σερβίας, η οποία υποδέχεται την Ολλανδία για το Nations League.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς προσανατολίζεται σε αλλαγές στην ενδεκάδα μετά την ήττα με 2-1 από την Ελλάδα στην πρεμιέρα, με στόχο η ομάδα του να παρουσιάσει καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Οι περισσότερες διαφοροποιήσεις που εξετάζει ο Σέρβος τεχνικός αφορούν την αμυντική λειτουργία κι ως εκ τούτου ο επιθετικός της ΑΕΚ αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του. Πίσω του αναμένεται να κινηθεί ο Τάντιτς σε ρόλο οργανωτή, ενώ ο Ζίβκοβιτς θα αγωνιστεί στη δεξιά πλευρά κι ο Κόστιτς στην αριστερή.

Ο Γιόβιτς έχει έτσι ακόμη μία ευκαιρία να πάρει σημαντικό χρόνο συμμετοχής με τη φανέλα της εθνικής του και να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, προτού επιστρέψει στην Αθήνα για να ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Όσον αφορά την υπόλοιπη ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του ο Παούνοβιτς, ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς αναμένεται να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας θα αγωνιστούν οι Γκούντελι και Μπάμπιτς, με τον Εράκοβιτς στα δεξιά και τον Τέρζιτς στα αριστερά. Στον άξονα αναμένεται να ξεκινήσουν οι Μακσίμοβιτς και Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.

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