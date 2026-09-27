ΠΑΟΚ: Διαθέσιμος για τον τελικό του Super Cup ο Μπαζίνας

Ο ΠΑΟΚ έκανε την έκπληξη στον ημιτελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό AKTOR και θα διεκδικήσει κόντρα στον Ολυμπιακό τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν στο Περιστέρι (27/09, 20:00).

Μάλιστα, στον τελικό με τους «ερυθρόλευκους», ο Αντρέα Τρινκιέρι θα έχει μία επιπλέον λύση στα γκαρντ και αυτό γιατί ο Νάσος Μπαζίνας ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού στη μέση που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα και τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού.

Ο νεαρός γκαρντ δεν αγωνίστηκε στον ημιτελικό απέναντι στους «πράσινους», ωστόσο στον μεγάλο τελικό θα μπορέσει να προσφέρει κανονικά τις υπηρεσίες του.