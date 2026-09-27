Απίθανος Αντρέ Λουίζ: Ξανά πρωταγωνιστής στη νίκη του Κάνσας επί του Χιούστον (vid)

Με τις... μπάντες έχει ξεκινήσει το κεφάλαιο Σπόρτινγκ Κάνσας και MLS ο Αντρέ Λουίζ.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποκτήθηκε με ποσό-ρεκόρ από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, ήτοι 15 εκατομμύρια ευρώ και σε αυτό το νέο του ξεκίνημα αποδεικνύει με κάθε του εμφάνιση πως η αγορά του άξιζε και με το παραπάνω.

Τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε πέντε παιχνίδια μετράει ήδη το κοντέρ για τον 24χρονο, που μπορεί στο «λιμάνι» να μην απέδωσε τα αναμενόμενα, όμως η ποιότητά του είναι δεδομένη και... τρελαίνει τις ΗΠΑ.

Ο Λουίζ πρωταγωνίστησε και στην πρόσφατη νίκη του Κάνσας στο Χιούστον τα ξημερώματα της Κυριακής (27/09), όπου σκόραρε για το 1-0 της ομάδας του, ενώ σέρβιρε για το 2-0 του Χάρις πριν αντικατασταθεί στο 62ο λεπτό.

Δείτε το γκολ του Λουίζ: