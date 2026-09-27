Παναθηναϊκός AKTOR: Η διάγνωση για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Ο ημιτελικός του Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ άφησε ακόμα ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό προσαγωγό.

Αυτό συνέβη προς το τέλος της τρίτης περιόδου, με τον Ισπανό να δείχνει ζήλο για να βοηθήσει την ομάδα του και ξαναμπήκε να παίξει κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου στον αμφίρροπο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ.

Το πρωί της Κυριακής (27/9) ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο "ΥΓΕΙΑ", οι οποίες έδειξαν πως ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό.

Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η συμμετοχή του Ερνανγκόμεθ στην αναμέτρηση της Τετάρτης (30/9, 21:15) με την Βιλερμπάν κρίνεται αμφίβολη και θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.