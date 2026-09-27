Παναθηναϊκός AKTOR: «Ο μαραθώνιος μόλις ξεκίνησε...»

Ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς «λύγισε» από τις απουσίες και την κούραση, εμφανίζοντας προβλήματα στη δημιουργία και στα ριμπάουντ.

Ο Σέρβος προπονητής έστειλε το δικό του μήνυμα μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η ανάρτηση του Τριφυλλιού το πρωί της Κυριακής (27/9).

«Ο μαραθώνιος μόλις ξεκίνησε. Συνεχίζουμε να χτίζουμε μέρα με τη μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.