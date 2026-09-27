Υπό το βλέμμα του Ιβάν Σαββίδη η προπόνηση του ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν Χατζηδιάκος και Λουσέ

Με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας και με ευχάριστα νέα από το μέτωπο των τραυματιών, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις, ξεκινώντας την προετοιμασία του για την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο ισχυρός άνδρας του «Δικεφάλου του Βορρά» βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο συνοδευόμενος από τον Λέο Μάτος, παρακολουθώντας από κοντά το πρόγραμμα της ομάδας και συνομιλώντας στη συνέχεια με το αγωνιστικό τμήμα και τα στελέχη της ΠΑΕ.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (27/09) επικεντρώθηκε στην προσαρμογή, με τους παίκτες να δουλεύουν σε ασκήσεις κυκλοφορίας και παιχνίδια κατοχής, πριν ολοκληρώσουν με φυσική κατάσταση.

Σε φουλ ρυθμούς επέστρεψαν τόσο ο Παντελής Χατζηδιάκος, όσο και Λουσέ, οι οποίοι ενσωματώθηκαν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Ελουστόντο ακολούθησε θεραπεία λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε από το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ενώ οι Γιαννούλης και Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται το πρωί της Δευτέρας (28/09, 10:30).