· ΠΑΟΚ

Υπό το βλέμμα του Ιβάν Σαββίδη η προπόνηση του ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν Χατζηδιάκος και Λουσέ

Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας και παρακολούθησε από κοντά την Κυριακάτικη προπόνηση του ΠΑΟΚ.

Υπό το βλέμμα του Ιβάν Σαββίδη η προπόνηση του ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν Χατζηδιάκος και Λουσέ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας και με ευχάριστα νέα από το μέτωπο των τραυματιών, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις, ξεκινώντας την προετοιμασία του για την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο ισχυρός άνδρας του «Δικεφάλου του Βορρά» βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο συνοδευόμενος από τον Λέο Μάτος, παρακολουθώντας από κοντά το πρόγραμμα της ομάδας και συνομιλώντας στη συνέχεια με το αγωνιστικό τμήμα και τα στελέχη της ΠΑΕ.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (27/09) επικεντρώθηκε στην προσαρμογή, με τους παίκτες να δουλεύουν σε ασκήσεις κυκλοφορίας και παιχνίδια κατοχής, πριν ολοκληρώσουν με φυσική κατάσταση.

Σε φουλ ρυθμούς επέστρεψαν τόσο ο Παντελής Χατζηδιάκος, όσο και Λουσέ, οι οποίοι ενσωματώθηκαν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Ελουστόντο ακολούθησε θεραπεία λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε από το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ενώ οι Γιαννούλης και Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται το πρωί της Δευτέρας (28/09, 10:30).

COMMENTS
LATEST NEWS
16:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Πού θα δείτε τη μεγάλη μάχη με τη Γερμανία και τα υπόλοιπα ματς του Nations League

16:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δένει» τον Σκαλβίνι με νέο συμβόλαιο η Αταλάντα

15:53 SUPER LEAGUE 2

LIVE Απόλλων Καλαμαριάς - Αναγέννηση Καρδίτσας

15:52 SUPER LEAGUE 2

LIVE ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β'

15:51 SUPER LEAGUE 2

LIVE Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης

15:50 SUPER LEAGUE 2

LIVE Πανιώνιος - Ζάκυνθος

15:45 EUROLEAGUE

Δεν ξέρει από ρεπό ο Ομπράντοβιτς - Από νωρίς στο γήπεδο για ατομική δουλειά με παίκτες

15:38 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Ξεκινάει από τα προκριματικά την πορεία του στο Japan Open

15:09 SUPER LEAGUE

Υπό το βλέμμα του Ιβάν Σαββίδη η προπόνηση του ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν Χατζηδιάκος και Λουσέ

15:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία – Ελλάδα: Οι σκέψεις του Κλοπ, ενόψει της αναμέτρησης του Nations League

15:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σε αναμμένα κάρβουνα» η Λίβερπουλ: Τραυματίστηκε με τη Σουηδία ο Ίσακ

14:46 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Διαθέσιμος για τον τελικό του Super Cup ο Μπαζίνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας