Δεν ξέρει από ρεπό ο Ομπράντοβιτς - Από νωρίς στο γήπεδο για ατομική δουλειά με παίκτες

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του ελληνικού Super Cup, αλλά πλέον καλείται να γυρίσει σελίδα και να κοιτάξει μπροστά, όπου τον περιμένουν πολύ πιο σημαντιοκά ματς.

Αρχής γενομένης από την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στην EuroLeague, όπου υποδέχεται τις Βιλερμπάν (30/9, 21:15) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (2/10, 21:15).

Δύο αναμετρήσεις που θα γίνουν και πάλι κάτω από δύσκολες συνθήκες, μιας και στις ήδη σοβαρές απουσίες των Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ, ήρθε να προστεθεί και το πρόβλημα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος είναι αμφίβολος με πρόβλημα στον προσαγωγό.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε ρεπό στους παίκτες του προκειμένου να ξεκουραστούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ο ίδιος δεν συνεχίζει τη σκληρή δουλειά.

Ο Σέρβος προπονητής βρέθηκε από νωρίς το πρωί της Κυριακής (27/9) στο Telekom Center Athens, προκειμένου να μιλήσει με τους συνεργάτες του, να αναλύσουν την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, αλλά και να σχεδιάσουν το πρόγραμμα της ερχόμενης απαιτητικής εβδομάδας.

Μάλιστα, ο Ομπράντοβιτς μαζί με τον Μάικ Μπατίστ συμμετείχαν ενεργά και στο ατομικό πρόγραμμα προπόνησης που έκαναν κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρέθηκαν στο γήπεδο παρά το ρεπό.