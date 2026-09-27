«Δένει» τον Σκαλβίνι με νέο συμβόλαιο η Αταλάντα

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζιόρτζιο Σκαλβίνι ανακοίνωσε η διοίκηση της Αταλάντα για τρία ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Ο 22χρονος Ιταλός διεθνής στόπερ προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας του Μπέργκαμο και υπέγραψε χθες το νέο του συμβόλαιο.

Το τελευταίο διάστημα υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από συλλόγους της Αγγλίας και γι' αυτό η διοίκηση της ιταλικής ομάδας έσπευσε να τον «δέσει» με το νέο συμβόλαιο, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα τρία, στα τέσσερα εκατ. ευρώ.