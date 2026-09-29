Παπαφωτίου: «Υπάρχουν πράγματα που ξεπερνούν τα Κύπελλα και τα Πρωταθλήματα»

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα αγωνιστική σεζόν, ο Παναθηναϊκός Α.Ο. πραγματοποίησε τη Media Day του συλλόγου, με αθλητές, προπονητές και διοικητικά στελέχη να δίνουν το «παρών» ενόψει μιας χρονιάς με υψηλές απαιτήσεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι στόχοι της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να στέλνουν μήνυμα ενότητας, συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας.

Έτσι, η πρέσβειρα του Παναθηναϊκού, Αθηνά Παπαφωτίου στάθηκε στους φετινούς στόχους της ομάδας αλλά και στο κοινωνικό αποτύπωμα του συλλόγου. Επίσης τόνισε πως επιδίωξη όλων είναι ο Παναθηναϊκός να είναι ενεργό κομμάτι της κοινωνίας

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Η πρέσβειρα του Παναθηναϊκού Αθηνά Παπαφωτίου σημείωσε μεταξύ άλλων: «Σίγουρα οι μεγάλοι στόχοι του Παναθηναϊκού είναι τα Κύπελλα και τα Πρωταθλήματα και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλεγεί με κοινή φιλοδοξία να δημιουργούμε κάθε χρόνο έναν Παναθηναϊκό που πρωταγωνιστεί.

Όμως υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν μετριόνται με αριθμούς, με τίτλους και πρωταθλήματα. Είναι τα πράγματα τα οποία διαμορφώνουν καθημερινά την ταυτότητά μας και νομίζω ότι είναι η ικανότητά μας ως Παναθηναϊκός να γινόμαστε η αφορμή για μια συζήτηση σε ένα οικογενειακό τραπέζι ή μεταξύ φίλων για όλα αυτά που μας παιδεύουν, που μας αντιπροσωπεύουν, που μας εμπνέουν και τελικά μας ενώνουν ως κοινωνία.

Αυτή τη χρονιά βρεθήκαμε σε πολλά και διαφορετικά σημεία, δημιουργώντας σχέσεις και συνεργασίες που ξεπερνούν το αθλητικό κομμάτι και τα όρια του γηπέδου. Ειδικά, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνεργασία μας με το Δήμο Αθηναίων, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε και μελλοντικά και να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για έναν Παναθηναϊκό ενεργό κομμάτι της κοινωνίας».