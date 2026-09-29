· Παναθηναϊκός

Αγραπιδάκης: «Eυλογημένος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό»

Η εμβληματική μορφή του συλλόγου αναφέρθηκε στα συναισθήματα του για τον σύλλογο και την παρουσία του σε αυτόν.

Αγραπιδάκης: «Eυλογημένος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κλίμα ενότητας και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (28/9) στη Λεωφόρο ο καθιερωμένος Αγιασμός του Παναθηναϊκού Α.Ο., με όλα τα τμήματα του συλλόγου να δίνουν το «παρών» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του Ρούλη Αγραπιδάκη. Ο εμβληματικός παλαίμαχος αθλητής, που έγραψε τη δική του ιστορία στις ένδοξες εποχές του Παναθηναϊκού και σήμερα έχει τον ρόλο του γενικού αρχηγού στα τμήματα βόλεϊ του «τριφυλλιού», μίλησε με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για τη σχέση του με τον Σύλλογο.

Η τοποθέτησή του είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ο Αγραπιδάκης αποτελεί μία από τις μορφές που συνδέουν το ένδοξο παρελθόν του Παναθηναϊκού με το σήμερα, συνεχίζοντας να υπηρετεί τον σύλλογο από διαφορετικό πλέον πόστο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μετά από τόσα χρόνια, θα μπορούσα να είμαι εδώ δίπλα στον Πρόεδρο, τον Σωτήρη Πανταλέων στη διοίκηση του Συλλόγου και είμαι πολύ χαρούμενος και είναι πολύ τιμητικό για μένα γιατί είμαι τόσα χρόνια στο Παναθηναϊκό.

Είμαι ευλογημένος από τη στιγμή που ήρθα στο Παναθηναϊκό, προέρχομαι από τον Παναθηναϊκό, έχω παίξει και αισθάνομαι τόσο πολύ μεγάλη περηφάνεια όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ό,τι καλύτερο στη ζωή μου. Εύχομαι και σε όλους όσους έρχονται στον Παναθηναϊκό να αισθάνονται το ίδιο όπως αισθάνομαι κι εγώ.

Ο πρόεδρος εδώ, φέτος, ξεκίνησε, μάλλον άνοιξε την πόρτα να μπει η ομάδα στο Champions League και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για εμάς είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι ένα όραμα για τον Ερασιτέχνη να μπει σε αυτήν την πολύ μεγάλη κατηγορία και εύχομαι να προσπαθήσουμε να πάμε όσο μπορούμε καλύτερα και αυτό θα προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Εύχομαι μια καλή σεζόν για όλους και με υγεία».

COMMENTS
LATEST NEWS
13:32 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Γιάγκουσιτς δείχνει γιατί το «τριφύλλι» πιστεύει πάνω του

13:24 ΣΠΟΡ

Αγραπιδάκης: «Eυλογημένος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό»

13:22 ΣΠΟΡ

Βρανόπουλος: «Να πάμε ένα βήμα παραπέρα και φέτος - Έχουμε πολλά να δούμε»

13:20 EUROLEAGUE

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τη μάχη του Κάουνας για τη Euroleague

13:18 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Έμαθε αντίπαλο για το Japan Open

13:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σεισμός» στην Τουρκία: Χειροπέδες στον αρχιδιαιτητή - Τι ερευνούν οι αρχές

12:58 SUPER LEAGUE

AEK: Η συνάντηση του Μάρκο Νίκολιτς με το Δίκτυο Ακαδημιών της «Ένωσης»

12:37 BET ON

Διπλή αγωνιστική στη Euroleague και πρεμιέρα στο EuroCup με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

12:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Βολές» FIFA κατά UEFA: «Εκστρατεία παραπληροφόρησης κατά του Ινφαντίνο»

12:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ζιντάν: «Ζαλίζουν» τα χρήματα που παίρνει για κάθε μέρα που κάθεται στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας

12:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ιταλός Γκουίντα θα διευθύνει το Ελλάδα - Ολλανδία

11:58 EUROLEAGUE

Euroleague: Η Μπασκόνια ενίσχυσε τη front line της με τον Μάρσιο Σάντος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας