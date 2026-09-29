Αγραπιδάκης: «Eυλογημένος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό»

Σε κλίμα ενότητας και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (28/9) στη Λεωφόρο ο καθιερωμένος Αγιασμός του Παναθηναϊκού Α.Ο., με όλα τα τμήματα του συλλόγου να δίνουν το «παρών» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του Ρούλη Αγραπιδάκη. Ο εμβληματικός παλαίμαχος αθλητής, που έγραψε τη δική του ιστορία στις ένδοξες εποχές του Παναθηναϊκού και σήμερα έχει τον ρόλο του γενικού αρχηγού στα τμήματα βόλεϊ του «τριφυλλιού», μίλησε με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για τη σχέση του με τον Σύλλογο.

Η τοποθέτησή του είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ο Αγραπιδάκης αποτελεί μία από τις μορφές που συνδέουν το ένδοξο παρελθόν του Παναθηναϊκού με το σήμερα, συνεχίζοντας να υπηρετεί τον σύλλογο από διαφορετικό πλέον πόστο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μετά από τόσα χρόνια, θα μπορούσα να είμαι εδώ δίπλα στον Πρόεδρο, τον Σωτήρη Πανταλέων στη διοίκηση του Συλλόγου και είμαι πολύ χαρούμενος και είναι πολύ τιμητικό για μένα γιατί είμαι τόσα χρόνια στο Παναθηναϊκό.

Είμαι ευλογημένος από τη στιγμή που ήρθα στο Παναθηναϊκό, προέρχομαι από τον Παναθηναϊκό, έχω παίξει και αισθάνομαι τόσο πολύ μεγάλη περηφάνεια όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ό,τι καλύτερο στη ζωή μου. Εύχομαι και σε όλους όσους έρχονται στον Παναθηναϊκό να αισθάνονται το ίδιο όπως αισθάνομαι κι εγώ.

Ο πρόεδρος εδώ, φέτος, ξεκίνησε, μάλλον άνοιξε την πόρτα να μπει η ομάδα στο Champions League και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για εμάς είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι ένα όραμα για τον Ερασιτέχνη να μπει σε αυτήν την πολύ μεγάλη κατηγορία και εύχομαι να προσπαθήσουμε να πάμε όσο μπορούμε καλύτερα και αυτό θα προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Εύχομαι μια καλή σεζόν για όλους και με υγεία».