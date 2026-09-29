Πανταλέων: «Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα αγωνιστική σεζόν και με κοινό παρονομαστή την προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, ο Παναθηναϊκός Α.Ο. πραγματοποίησε τη Media Day του, παρουσία αθλητών, προπονητών και διοικητικών στελεχών του συλλόγου.

Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» έστειλαν μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας, θέτοντας ψηλά τον πήχη ενόψει μιας χρονιάς με αυξημένες απαιτήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διευθυντής αγωνιστικών τμημάτων του «τριφυλλιού», Σωτήρης Πανταλέων, ο οποίος στάθηκε στην προσπάθεια όλων των τμημάτων να προσφέρουν χαρές στον κόσμο του συλλόγου, αλλά και στην ενότητα που χαρακτηρίζει την «πράσινη» οικογένεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σωτήρης Πανταλέων

«Εμείς από την πλευρά μας υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας κάθε Σαββατοκύριακο, σε κάθε Ευρωπαϊκό ματς σε και στο τέλος της χρονιάς να πανηγυρίσουμε μαζί όσους περισσότερους τίτλους μπορούμε.

Όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος, ίσως να είναι και η τελευταία χρονιά αναμονής για τις εγκαταστάσεις μας. Και αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι όλη η Παναθηναϊκή οικογένεια είναι ενωμένη, είναι μαζί και το μέλλον προδιαγράφεται κάτι παραπάνω από ευοίωνο και θέλω να το ζήσουμε όλοι μαζί, όσοι είμαστε στις ομάδες και όσοι τις υποστηρίζουμε, να ζήσουμε μια όμορφη χρονιά και κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και καλύτερα».