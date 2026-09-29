Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τη μάχη του Κάουνας για τη Euroleague
Δείτε την ώρα και το κανάλι του Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός, αλλά και των υπόλοιπων αγώνων της Τρίτης (29/09) για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague.
Η ώρα για την πρώτη «διπλή» εβδομάδα της σεζόν έφτασε!
Η αυλαία ανοίγει απόψε (29/09) με τη διεξαγωγή οκτώ αναμετρήσεων, με το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός να ξεχωρίζει.
Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με νίκη τη φετινή τους παρουσία στη διοργάνωση και θέλουν να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει στη διάθεση του τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης (29/09)
- 19:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 19:00 Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα Novasports Start
- 20:00 Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός Novasports Prime
- 20:00 Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
- 20:45 Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου Novasports6
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports2
- 21:30 Βαλένθια – Μπασκόνια Novasports3
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια Novasportsextra4
- 21:45 Παρί – Παρτίζαν Novasports5
- 22:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime