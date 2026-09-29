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Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τη μάχη του Κάουνας για τη Euroleague

Δείτε την ώρα και το κανάλι του Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός, αλλά και των υπόλοιπων αγώνων της Τρίτης (29/09) για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τη μάχη του Κάουνας για τη Euroleague
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Η ώρα για την πρώτη «διπλή» εβδομάδα της σεζόν έφτασε!

Η αυλαία ανοίγει απόψε (29/09) με τη διεξαγωγή οκτώ αναμετρήσεων, με το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός να ξεχωρίζει.

Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με νίκη τη φετινή τους παρουσία στη διοργάνωση και θέλουν να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει στη διάθεση του τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης (29/09)

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